USA:Das ist der Richter, vor dem sich Donald Trump verantworten muss

Juan M. Merchan ist in Kolumbien auf die Welt gekommen und in New York aufgewachsen.

Von Christian Zaschke

Vier Tage in der Woche wird Richter Juan Merchan in den kommenden eineinhalb bis zwei Monaten das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Manhattan leiten, immer mittwochs ist Verhandlungspause. Während Trump diesen Tag zur freien Verfügung hat und vermutlich für Wahlkampfauftritte nutzen wird, plant Merchan, auch am Mittwoch im Gericht zu sein. Er kümmert sich an diesem Tag um Verfahren gegen Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die straffällig geworden sind.