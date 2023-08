Von Fabian Fellmann, Washington

"Zu ehrlich" steht auf den neusten T-Shirts, die Mike Pence verkauft. Der 64-jährige Präsidentschaftskandidat der Republikaner brüstet sich mit einer Einschätzung, die Donald Trump keineswegs als Kompliment gemeint hatte. "You are too honest", schimpfte Trump am Neujahrstag 2021 in einem Telefongespräch.