USA:Noch ein Ultra im Team Trump

Der künftige US-Präsident nominiert einen fanatischen Anhänger als neuen FBI-Direktor. Kash Patel will alle jagen, die der Lüge vom angeblich gestohlenen Wahlsieg widersprechen.

Von Fabian Fellmann, Washington

Damit hatten selbst die Buchmacher nicht gerechnet. Auf nur eins zu vier bezifferten Wetten die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump sich für Kash Patel als neuen FBI-Direktor entscheiden würde. Nun hat der künftige Präsident am Wochenende mitgeteilt, dass er den 40-jährigen Juristen an die Spitze der Bundespolizei stellen will.