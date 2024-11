Seine Niederlage wollte Donald Trump wohl nicht länger als nötig in den Schlagzeilen sehen. Er ließ nur wenige Stunden verstreichen, nachdem sein Kandidat für das Amt des Justizministers und Chefanklägers aufgegeben hatte. Am Donnerstagmittag hatte Matt Gaetz mitgeteilt, er ziehe seine Bewerbung zurück, weil voraussichtlich zu viele Senatoren nicht bereit seien, für ihn zu stimmen.

Nur sechs Stunden später, gerade rechtzeitig vor der Hauptsendezeit an der US-Ostküste, stellt Trump mit Pam Bondi bereits eine neue Anwärterin als Attorney General vor. Eine Unterstützerin Trumps, deren Profil deutlich besser auf das anspruchsvolle Amt der obersten Hüterin des Rechts in der US-Regierung passt als Gaetz.

Bondi war zwar nie Bundesrichterin wie viele frühere Justizminister. Aber sie arbeitete jahrelang als Strafverfolgerin und leitete acht Jahre lang als Attorney General das Justizministerium von Florida – als erste Frau, in einem der bevölkerungsreichsten der Vereinigten Staaten. Im Unterschied zu Gaetz – der Ex-Abgeordnete aus Florida hat zwar einen Anwaltstitel, aber nur minimale juristische Erfahrung. Bondi wäre die erste republikanische Frau in dem Amt.

Auch Bondi bringt die für Trump wichtigste Eigenschaft mit: Loyalität ihm gegenüber

Wie Gaetz hat Bondi indes die derzeit wichtigsten Eigenschaften für einen Job in der Trump-Administration vorzuweisen: Sie genießt das Vertrauen des künftigen Präsidenten, weiß sich vor den Fernsehkameras zu präsentieren und verteidigt dort ihren Chef mit scharfer Zunge. Selbst während ihrer Amtszeit als Justizministerin in Tallahassee moderierte Bondi nebenbei tagelang Sendungen auf dem rechten TV-Sender Fox, sie ist mit Sean Hannity befreundet, einem von Trumps liebsten Fox-Kommentatoren.

Das Justizministerium in Washington werde als Waffe gegen ihn missbraucht, behauptete Trump am Donnerstag in der Mitteilung zu Bondis Nominierung. Damit meinte er die zwei Strafklagen wegen seiner Versuche, das Resultat der Wahl 2020 zu kippen und wegen Geheimdokumenten, die er in seinem Privatclub versteckt hatte. Das sei jetzt alles vorbei, schrieb Trump. Bondi werde das Ministerium „wieder auf seinen eigentlichen Zweck fokussieren“, Verbrechen zu bekämpfen und die USA sicherer zu machen.

Wie die Neue ihr Amt ausüben will, hat sie bisher nicht verlauten lassen. Zuzutrauen ist ihr, dass sie Trump dabei helfen wird, das traditionell ziemlich eigenständig agierende Justizministerium in eine Waffe des Präsidenten umzuwandeln. Bondi gehört schon lange zum Kreis seiner engen Vertrauten und hat jahrelang als Anwältin für ihn gearbeitet. Sie ist nur die jüngste einer ganzen Reihe seiner Anwälte, die Trump nun mit einflussreichen Regierungsposten belohnt.

SZ Plus USA : In Trumps Orbit In Donald Trumps Kabinett werden bald erstaunlich viele mächtige Frauen sitzen, die seine radikalen Positionen teilen. Nützt das jetzt der Gleichberechtigung? Von Susan Vahabzadeh

Bondi lernte er kennen, als sie sich 2013 um die Wiederwahl als Attorney General in Florida bewarb. Sie wollte sich damals mit ihrem Ministerium einer Strafklage gegen eine Stiftung namens Trump University anschließen, weil diese mit einem Kurs für Immobilienhändler Studenten abgezockt hatte. Kurz darauf erhielt sie von der Stiftung eine Wahlkampfspende von 25 000 Dollar – und ließ darauf ihre Klagepläne fallen. Bondi und Trump behaupteten stets, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun gehabt. Die Spende war dabei jedenfalls nicht gesetzeskonform, Trump musste später eine Buße zahlen.

Trump fand auch Gefallen an Bondi, weil sie den Widerstand republikanischer Justizminister gegen Barack Obamas Krankenversicherungsreform ACA anführte, allerdings ziemlich erfolglos, genau wie ihr Kampf gegen die Ehe für Homosexuelle.

Bereitwillig warf sich Bondi fortan für Trump in die Bresche, weit über ihre Auftritte bei Fox hinaus. 2016 warb sie für seine Präsidentschaftskandidatur. Als sie damals am Parteitag das Wort ergriff, stimmte sie mit der Menge den Ruf „Lock her up“ an – die Forderung, Hillary Clinton ins Gefängnis zu stecken. Sollte sie nun das Amt der Chefanklägerin erhalten, könnte sie möglicherweise Ermittlungen gegen Trumps politische Gegner anordnen, befürchten Demokraten. Damit hat der künftige Präsident im Wahlkampf immer wieder gedroht, zudem will er Rache nehmen an den Leuten im Justizministerium.

Bondi verteidigte Trump im ersten Amtsenthebungsverfahren

Nach dem Ende ihrer Amtszeit in Florida heuerte Bondi als Anwältin des Präsidenten an und verteidigte ihn im ersten Amtsenthebungsverfahren. Trump hatte Gelder an die Ukraine zurückgehalten und von Präsident Wolodimir Selenskij verlangt, Ermittlungen gegen Joe Biden einzuleiten. Bondi rechtfertigte sein Verhalten und warf Bidens Sohn Hunter vor, sich von der Ukraine kaufen zu lassen. Im Wahlkampf 2020 diente die Anwältin dem Präsidenten als Co-Präsidentin seines Unterstützungkomitees. Als er verlor, half sie, Gerüchte über eine angeblich gestohlene Wahl zu verbreiten.

Demokraten kritisierten wegen dieser Vorgeschichte, dass Donald Trump Pam Bondi nun zur Attorney General machen wird. Die Republikaner hingegen beeilten sich am Donnerstag, Bondi zu loben, niemand brachte grundsätzliche Vorbehalte vor.

Mit der Nominierung von Matt Gaetz hatte Trump daneben gegriffen. Dem 42-Jährigen fehlte es nicht nur an juristischer und Regierungserfahrung, er wird auch beschuldigt, mit einer 17-Jährigen Sex gehabt und regelmäßig für Drogen- und Sexpartys bezahlt zu haben. Unter anderem habe er Tausende von Dollars an zwei Frauen überwiesen, die nun vor dem Ethikausschuss des Repräsentantenhauses gegen ihn aussagten. Der Bericht des Ausschusses wurde zwar nicht veröffentlicht, doch sind so viele Details der Vorwürfe bekannt geworden, dass Gaetz am Donnerstag seine Kandidatur zurückzog.

Gaetz stand ohnehin nicht auf der Liste möglicher Attorney Generals, die Trumps Berater vorbereitet hatten. Der angehende Präsident sei von allen anderen nicht überzeugt gewesen, ließ sein Umfeld amerikanische Medien wissen, an seiner Stabschefin Susie Wiles vorbei habe er darum Gaetz nominiert. Pam Bondi war offenbar ebenfalls nicht unter den Vorschlägen von Trumps Mitarbeitern. Dennoch ist ihre Nominierung ein Erfolg für Wiles: Bondi ist Partnerin in ihrer Lobbyingfirma. Daneben hat sie zuletzt die Rechtsabteilung des America First Policy Institute geleitet, eines Think Tanks, in dem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Trumps erster Amtszeit Unterschlupf fanden – um nun bereit zu stehen für die zweite Amtszeit.