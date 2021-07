Ein Absperrgitter vor dem Trump Tower in Manhattan

Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft in New York Anklage gegen die Trump Organization erhoben. Grund dafür ist möglicher Steuerbetrug in Zusammenhang mit erhaltenen Leistungen von Mitarbeitern - im Zentrum steht neben der Firma selbst auch der Finanzchef Allen Weisselberg. Eine Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump oder eine andere Einzelperson außer Weisselberg soll es zunächst nicht geben.

Weisselberg hatte sich am frühen Morgen den Ermittlern gestellt. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass der 73-Jährige mit den Behörden kooperieren und gegen Trump aussagen könnte, um seine eigenen Aussichten zu verbessern. Weisselberg gilt neben Familienangehörigen als Schlüsselfigur des Unternehmens. Er plädierte auf nicht schuldig.

Entscheidende Informationen gegen den Finanzchef lieferte offenbar dessen ehemalige Schwiegertochter. Diese habe gegenüber den Ermittlern unter anderem ausgesagt, dass Weisselbergs Sohn während einer Beschäftigung bei der Trump Organization ein kostenloses Apartment und ein üppiges Gehalt bekommen habe, berichteten US-Medien. Bei der Anklage geht es darum, ob auf diese und andere Leistungen wie geleaste Autos von hochrangigen Angestellten der Firma Steuern gezahlt worden sind.

"Das System sollte es bestimmten Mitarbeitern ermöglichen, ihre Vergütung von der Trump Organization erheblich zu reduzieren, sodass sie Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern in deutlich geringeren Beträgen zahlen konnten, als sie hätten gezahlt werden sollen", sagte die Staatsanwaltschaft. Die Behörde beschreibt den vorgeworfenen Betrug als "umfangreich und dreist". 15 Jahre lang sollen so Gehaltserhöhungen vorgenommen worden sein, die weitestgehend an der Steuer vorbei gingen. Weisselberg selbst, dem unter anderem auch Fälschung von Unterlagen vorgeworfen wird, soll auf diesem Wege 1,76 Millionen Dollar erhalten haben.

Da ein Gerichtsverfahren vor dem nächsten Jahr unwahrscheinlich ist, wird Weisselberg Monate Zeit haben, um zu entscheiden, ob er sich gegen die Vorwürfe wehrt, so wie er es angekündigt hat, oder sich doch schuldig bekennt und möglicherweise eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft erzielt.

Die Ermittlungen des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Cyrus Vance, hatten mit Untersuchungen gegen den ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Schweigegeldzahlungen an Frauen begonnen, die angeblich Affären mit Trump gehabt hatten. Das oberste US-Gericht entschied, dass die Ermittler für ihre Arbeit auch Trumps Steuerunterlagen einsehen konnten.

"Das ist keine Justiz; das ist Politik"

Die Trump Organization warf der Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vor, sie wolle Weisselberg als Bauernopfer nutzen. Sie versuche, verbrannte Erde zu hinterlassen und dem ehemaligen Präsidenten zu schaden. "Das ist keine Justiz; das ist Politik", hieß es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Anschuldigung. Der Republikaner Trump selbst hatte jegliches Fehlverhalten bestritten und die Ermittlungen als Hexenjagd politisch motivierter Staatsanwälte bezeichnet. Bezirksstaatsanwalt Vance ist Demokrat.

Donald Trump wurde als Chef der Trump Organization bekannt, die aus vielen kleineren Firmen besteht und im Immobiliengeschäft tätig ist. Der Konzern hat laut Berichten Zehntausende Angestellte unter anderem in mehreren Hochhäusern, Hotels oder auf Golfplätzen.