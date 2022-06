Nach der US-Präsidentschaftswahl 2020 war laut Ex-Justizminister William Barr kein vernünftiges Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump möglich. Bei der zweiten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wurden am Montag Videos einer Befragung Barrs gezeigt. "Ich hatte das Gefühl, dass es vor der Wahl möglich war, mit dem Präsidenten vernünftig zu reden", sagte er. Nach der Wahl im November 2020 habe Trump nicht mehr zugehört. "Ich war etwas demoralisiert, weil ich dachte, Junge, wenn er wirklich dieses Zeug glaubt, hat er den Kontakt zur Realität verloren", so Barr. Trumps Wahlbetrugsbehauptungen bezeichnete Barr als "kompletten Schwachsinn".