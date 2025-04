Von Fabian Fellmann, Washington

Immerhin weiß seine Familie inzwischen, wo Kilmar Ábrego García ist. Einen Monat lang konnte oder wollte die US-Regierung keine Auskunft geben darüber, wo sich der 29-jährige Familienvater befand. Er war einer von über 100 Lateinamerikanern, an denen die Trump-Regierung Mitte März ein Exempel statuierte. Schwer bewaffnete Beamte legten die Männer in Ketten und flogen sie im Eilverfahren nach El Salvador aus. Videobilder zeigten, wie sie im Hochsicherheitsgefängnis Cecot kahl geschoren wurden und hinter Gitter verschwanden. Ábrego García drohen in seinem Herkunftsland Folter und Erpressung, ein US-Gericht hatte deswegen vor einigen Jahren verfügt, er dürfe nicht dorthin zurückgeschickt werden.