Es ist, als löste sich eine Organisation mit zehntausend Mitarbeitern und einem Budget von 50 Milliarden US-Dollar in Luft auf. Die Website der staatlichen US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) ist zumindest vorübergehend nicht mehr zu erreichen. Die Angestellten im Hauptquartier von Washington erfuhren in der Nacht per E-Mail, dass sie am Montag daheimbleiben und remote arbeiten sollten. Dann gab Elon Musk bekannt, er habe mit Donald Trump beschlossen, USAID zu schließen: „Wir schalten es ab.“

Der reichste Mensch der Welt soll für den US-Präsidenten Behörden abwickeln, die Trump für zu teuer, zu links oder beides hält. Musk leitet zu diesem Zweck die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, kurz DOGE. Acht Gesandte von DOGE suchten am Samstag die Zentrale von USAID auf – zwei hochrangige Sicherheitsbeamte, die sich ihnen entgegenstellten, wurden entlassen. „USAID ist eine kriminelle Organisation“, schrieb Musk am Sonntag in seinem Netzwerk X. „Es ist Zeit, dass sie stirbt.“

„Er stimmte zu, dass wir es abschalten sollten“, sagte Musk über Trump

Er nannte USAID außerdem „böse“ und ein „Schlangennest von linksradikalen Marxisten, die Amerika hassen“. Zu Wochenbeginn gab er auf X bekannt, dass er sich „im Detail“ mit Trump besprochen habe, „und er stimmte zu, dass wir es abschalten sollten“, berichtete Musk. „Es wurde deutlich, dass es sich nicht um einen Apfel mit einem Wurm darin handelt. Was wir haben, ist einfach ein Knäuel von Würmern. Im Grunde muss man das ganze Ding loswerden. Es ist nicht mehr zu reparieren.“

Was das genau bedeutet, ist rätselhaft. Wird USAID dem US-Außenministerium untergeordnet, wie zu hören ist, oder ganz verschwinden? Gegründet worden war die Institution 1961 als unabhängige Agentur von John F. Kennedy, der Kongress hatte vorher das Gesetz über Auslandshilfe verabschiedet. Früher versuchten die USA auf diese Weise, Moskaus Einfluss in anderen Erdteilen zu bremsen, inzwischen geht es nicht zuletzt um China.

2023 verwaltete die Organisation laut dem Congressional Research Service mehr als 40 Milliarden Dollar und unterstützte 130 Staaten, vorneweg die Ukraine, Äthiopien, Jordanien, die Demokratische Republik Kongo, Somalia, Jemen, Afghanistan, Nigeria, den Südsudan und Syrien. Jahrzehntelang waren die USA der größte Geber in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, mit Programmen gegen Aids in Afrika oder für Menschenrechtsgruppen in Iran.

40 Prozent des humanitären Beistands weltweit wurden von den USA bezahlt. Bis Trump am 20. Januar seine zweite Amtszeit begann und jede Auslandshilfe für zunächst drei Monate einfror. So lange will er alle Ausgaben überprüfen lassen. Was danach geschieht, ist offen. Die Folgen des Ausgabenstopps lassen sich aber schon jetzt besichtigen.

In Libanon haben die USA mehr als 90 Prozent des Bedarfs der Armee gedeckt

In Uganda soll es nicht mehr genug antiretrovirale Medikamente für Schwangere geben, deren Kinder sich nun möglicherweise mit dem HIV-Virus anstecken. Im Sudan müssen offenbar Hunderte Suppenküchen ihre Arbeit einstellen, für Flüchtlinge in dem Bürgerkriegsland waren sie die einzige Nahrungsquelle. Für „lebensrettende“ Maßnahmen hat die US-Regierung jetzt Ausnahmen angekündigt, die aber einzeln beantragt werden müssen. Und viele US-Hilfsprogramme sind keine humanitäre Hilfe im engeren Sinne, helfen aber dabei, ganze Länder zu stabilisieren.

Im kurdisch-kontrollierten Nordosten Syriens sitzen Zehntausende ehemalige IS-Kämpfer und ihre Familien in Lagern und Gefängnissen, deren Absicherung zu wünschen übrig lässt. Die US-Firma Blumont, die große Teile der Infrastruktur der Camps organisiert und Tausende Menschen mit Brot versorgt, hat ihren Einsatz bis auf Weiteres unterbrochen. Auch die Budgets mehrerer UN-Organisationen sind von den USA abhängig. Die kurdische Lagerverwaltung warnte vor Hunger und Aufständen der IS-Kämpfer, mittlerweile dürfen die US-Hilfen dank einer Sondergenehmigung wieder ausgezahlt werden, bis zum 12. Februar. Was danach kommt, weiß bisher keiner.

In Libanon waren die USA bisher einer der größten Geldgeber der Armee. „Wenn sich die Entscheidung nach 90 Tagen als unumkehrbar erweist, wird die libanesische Armee schwer betroffen sein. Mehr als 90 Prozent des Bedarfs der Truppe wird von Washington gedeckt“, erklärte ein Offizier der Zeitung Orient Today. Bis zum 18. Februar sollen die Streitkräfte im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mit Israel die Stellungen der Hisbollah übernehmen. Israel wirft Libanon immer wieder vor, dass die Armee dazu nicht die Kapazitäten habe.

Trump lässt auf „America First“ prüfen – und Thailand schließt Gesundheitszentren für Geflüchtete aus Myanmar

Wie sehr alles mit allem zusammenhängt, ist derzeit außerdem an der thailändischen Grenze zu Myanmar zu beobachten. Thailand beherbergt in neun Notunterkünften mehr als 90 000 Flüchtlinge aus Myanmar. Einige sind vor Jahrzehnten geflohen, andere erst in den vergangenen vier Jahren, nachdem die Junta sich wieder an die Macht geputscht hatte. Die Armee fliegt Angriffe gegen die Dörfer in den Grenzregionen, in denen sie Rebellen vermutet, was jedes Mal weitere Fluchtwellen auslöst. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist mehr als 2400 Kilometer lang und kaum zu überwachen. Nun wurden die Gesundheitszentren für Schutzsuchende auf der thailändischen Seite geschlossen, weil Trump die Vereinbarkeit solcher Zahlungen mit „America First“ prüfen lässt.

Bweh Say vom Flüchtlingskomitee in Mae La, dem größten Lager in Thailands Norden, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das International Rescue Comitee habe bereits Patienten entlassen. Angehörige würden nach Sauerstoffflaschen suchen, um Kranke zu Hause zu versorgen. Auch die Wasserversorgung und die Müllentsorgung seien betroffen. Die Regierung werde die Schutzsuchenden weiterhin unterstützen, zitiert die Bangkok Post Thailands Gesundheitsminister Somsak Thepsutin. Wie, das ist unklar.

In Südostasien sind die USA der größte Spender für Entwicklungshilfe. Wenn sie ausbleibt, würde das viele ethnische Gruppen und Konflikte betreffen. Unterstützt wurde bislang auch die tibetische Exilregierung, die seit der Einnahme Tibets durch China ihren Sitz im indischen Dharamshala hat. In Bangladesch, wo mehr als eine Million vom Militär in Myanmar verjagten Rohingya in Flüchtlingslagern leben, herrscht Verwirrung darüber, ob die von den USA finanzierten Nahrungsmittelprogramme fortgesetzt werden, wie die asiatische Nachrichtenagentur BenarNews berichtet.

Bis heute explodieren Minen „made in USA“ in Laos und Kambodscha

Man könnte argumentieren, dass die USA abgesehen von humanistischen Motiven nicht dafür zuständig sind, Flüchtlingslager in Thailand oder Bangladesch zu unterstützen, die durch einen Konflikt entstanden sind, an dem Washington nicht beteiligt war. Doch selbst die Finanzierung der weltweiten Minenräum-Programme wurden ausgesetzt. Die USA waren bis vor wenigen Tagen deren größter Geldgeber, das betrifft vor allem Laos und Kambodscha.

Beide Länder wurden von den USA im sogenannten „Secret War“, den die Amerikaner neben dem Vietnamkrieg führten, flächendeckend bombardiert und vermint. Bis heute explodieren Blindgänger „made in USA“ in der Region, Überreste aus dem zweiten Indochina-China-Krieg, wie er hier genannt wird. Auch Landminen, die im Grenzgebiet zwischen Vietnam und Kambodscha gelegt wurde, töten und verstümmeln weiter Unschuldige.

Die Regierung Trump/Musk legt erst mal alles auf Eis. „Wir machen der Verschwendung ein Ende“, gab das US-Außenministerium Ende Januar bekannt. „Wir blockieren woke Programme. Und wir decken Aktivitäten auf, die unseren nationalen Interessen zuwiderlaufen. Nichts von alledem wäre möglich, wenn diese Programme auf Autopilot laufen würden.“