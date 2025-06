Sie zerbrach schon, als Musk das von Trump gewünschte Haushaltsgesetz am Dienstag als „widerliche Abscheulichkeit“ bezeichnete. Inzwischen herrscht offene Feindschaft, am Donnerstag explodierte die Spannung zwischen den beiden Männern wie der Treibstoff in einer von Musks Weltraumraketen. Und da ist nun eine neue, sehr grundsätzliche Frage: Wer hat eigentlich mehr Einfluss in den Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump oder Elon Musk?

Der fast 79 Jahre alte Präsident? Im Rücken einen potenten Staatsapparat, 77 Millionen Stimmberechtigte, 105 Millionen Follower auf der Plattform X. Oder doch der bald 54-jährige Unternehmer? Mit 220 Millionen Followern und einem Vermögen von knapp 390 Milliarden Dollar (laut Forbes, es geht gerade abwärts), zu dessen Portfolio neben X auch die Konzerne Tesla, SpaceX und Starlink gehören.

Die beiden verstiegen sich im Viertelstundentakt zu existenziellen Drohungen. Streichung von Musks Staatsaufträgen in Milliardenhöhe. Enthüllungen über Verwicklungen in den Sexskandal um Jeffrey Epstein. Gründung einer dritten Partei, gegen die Republikaner. Sogar ein Impeachment gegen Trump würde Musk gefallen – nachdem er im Herbst 2024 circa 300 Millionen Dollar in dessen Wiederwahl investiert hatte.

Noch ist nicht klar, wer der Zauberlehrling ist und wer der Meister. Oder ob gar beide die Kontrolle verloren haben mit ihren Allmachtsfantasien. Reißen sich die zwei Granden womöglich gegenseitig in den Abgrund?

Musk hat weit über das Silicon Valley hinaus eine enorme Machtstellung aufgebaut, mit seinem Netzwerk X kann er die politische Stimmung im Land beeinflussen. Das Pentagon und die Nasa sind abhängig von seinen SpaceX-Raketen und seinen Starlink-Satelliten. Am Donnerstag drohte der Südafrikaner und Wahlamerikaner damit, die Versorgung der internationalen Raumstation ISS einzustellen. Damit müssten sich die USA dort ganz auf Russland verlassen. Musk genießt in der Tech-Szene und im Internet noch immer Kultstatus, obwohl sein Ruf schon besser war. Er wurde zum größten Spender der Republikaner, hat sich allerdings auch eine Menge Gegner gemacht.

Musk verdient in China und in Russland, er verkehrt mit Xi Jinping und Wladimir Putin, die Aktien seiner Unternehmen sind in den Portfolios vieler Pensionskassen zu finden. Aber unverwundbar? Ist er nicht. Musks Drogenkonsum sei besorgniserregend, berichtete die New York Times jüngst aus seinem Umfeld. Viele seiner Firmen leben von milliardenschweren Staatsaufträgen und sind börsenkotiert, Gesetzen und Marktbewegungen unterworfen. Sein Geschäft basiert auf Vertrauen, das unter Musks politischem Engagement schwer gelitten hat. Ein Tesla zum Beispiel gilt vielerorts inzwischen als ausgesprochen uncool. Die Aktie der Firma rauschte im Zuge des Showdowns mit Trump gerade um 14 Prozent hinab.

Trump wiederum sitzt an den Schalthebeln des Landes. Er kann öffentliche Aufträge in Milliardenhöhe stoppen und Ermittlungsbefugnisse gegen seine Gegner einsetzen: Wettbewerbsrecht, Steuerrecht, Strafrecht. Bekanntlich scheut der US-Präsident nicht davor zurück, Rivalen zu verklagen und notfalls die nationale Sicherheit geltend zu machen. Angeblich im Auftrag der Wählerschaft, America First. Zu seinen Vorbildern zählt der frühere Macho-Präsident Theodore Roosevelt, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Zerschlagung von Standard Oil einleitete. Trumps Präsidentschaft erinnert auch zunehmend an Putin, den russischen Judoka, der manchen Oligarchen aufs Kreuz gelegt hat.

Trotzdem kann er nicht wüten wie ein Diktator, bisher bremst ihn die Justiz zumindest. Er ist außerdem darauf angewiesen, dass die Republikaner im Kongress nach seiner Pfeife tanzen. Dafür braucht er Geld, um Wahlkampfkassen zu seinen Gunsten einzusetzen, und ein Megaphon, um seine Gefolgschaft hinter sich zu scharen. Er muss unverwundbar scheinen, wie nach den Schüssen in Pennsylvania. „Fight, fight, fight.“ Geld hat Elon Musk aber viel mehr als er und größere Reichweite im Netz.

Der Streit eskaliert jetzt kurz nach dem Ende seiner gut viermonatigen Ära als Leiter der sogenannten Abteilung für Regierungseffizienz, kurz Doge. Bei seiner Verabschiedung im Weißen Haus bezeichneten sich beide Ende vergangener Woche noch als Freunde. Dann kippte die Stimmung, als Musk das Gesetz- und Steuerpaket zerpflückte, das Trump durch den Kongress boxen will. Das „One Big Beautiful Bill“ sei unverschämt und erhöhe die Staatsschulden, wetterte Musk und ließ innerhalb weniger Stunden Dutzende weitere Posts folgen. „Kill the Bill“, fordert er inzwischen. Für Trump ist das ein kritischer Moment, denn der Präsident will beweisen, dass er die Republikaner im House und im Senat nach Belieben steuern kann.

Für den Gegenschlag ließ sich Trump dennoch einige Tage Zeit. Zunächst ließ er seine Sprecherin Karoline Leavitt beschwichtigen und begnügte sich ansonsten damit, den Kandidaten für den Job des Nasa-Direktors auszutauschen. Trump hatte auf Wunsch von Musk erst Jared Isaacman nominiert. Fragen wich er aus – bis der Bundeskanzler Friedrich Merz bei ihm im Oval Office saß. Der CDU-Politiker, gegen den Musk im Februar Stimmung gemacht hatte, als er die in Teilen rechtsextreme Partei AfD unterstützte.

Die deutsche Delegation war besorgt gewesen, ob eventuell unangenehme Themen auftauchen würden, aber für den Gast aus Germany interessierten sich die US-Journalisten dann kaum. Sie wollten wissen, was es mit Elon Musk auf sich habe. „Elon und ich hatten eine großartige Beziehung. Ich weiß nicht, ob wir das noch haben werden“, sagte Trump. Er sei enttäuscht. Musk hätte längst Bescheid gewusst über das Gesetzes- und Steuerpaket und keine Einwände erhoben. Erst jetzt, da er nicht mehr als Berater im Weißen Haus tätig sei, äußere er Kritik. Der Präsident unterstellte dem Unternehmer dabei Eigennutz: Das Gesetz streiche Steuerabzüge für Elektroautos, von denen Tesla profitiert habe.

In den sozialen Medien entspann sich ein epischer Kampf, Stoff für einen Fantasy-Film, wie sie Musk so gerne schaut. Oder für ein Musical, Trumps liebste Kunstform, oder für eine Streaming-Serie, bei der man sich nächtelang bis zur Erschöpfung durch die Folgen schaut. „Whatever“, schrieb Musk auf seiner Plattform X, als Merz noch bei Trump zu Besuch war. Später legte er Dutzendfach nach. „Falsch“, schrieb er, „dieses Gesetz wurde mir nie gezeigt, und es wurde mitten in der Nacht so eilig beschlossen, dass kaum jemand im Kongress es überhaupt lesen konnte.“ Oder das: „Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren.“ Und: „So eine Undankbarkeit!“

Da griff Trump ebenfalls zu seinem Telefon. „Elon wurde müde, ich habe ihn gebeten zu gehen“, schrieb Trump auf Truth Social, seinem eigenen Portal. „Er wurde einfach verrückt“, eine kaum verhüllte Anspielung auf Musks Drogenkonsum. Musks Replik: „Eine offensichtliche Lüge. Traurig.“ Die beiden schaukelten sich gegenseitig hoch. „Der einfachste Weg, um Geld zu sparen in unserem Budget, Milliarden und Abermilliarden, ist es, die Subventionen und Regierungsaufträge von Elon zu beenden“, schrieb der US-Präsident über Musk, der in seinem Auftrag bis vor Kurzem ganze Behörden zertrümmern durfte.

Musk antwortete mit „der echt großen Bombe“: Donald Trump sei in den Fall des Sexverbrechers Jeffrey Epstein verwickelt. Trump „ist in den Epstein Files. Das ist der wahre Grund, warum sie noch nicht öffentlich gemacht wurden.“ Das war ein Versuch, Trumps Glaubwürdigkeit bei dessen Basis zu schaden. Epstein hatte sich 2019 im Gefängnis erhängt. Seither ranken sich Gerüchte und Verschwörungserzählungen darum, wer an den Sexpartys des New Yorker Finanzmanagers teilgenommen hatte.

Besonders in rechten und rechtsextremen Medienzirkeln ist das ein Dauerthema. Trump, der mit Epstein befreundet war, hatte im Wahlkampf versprochen, alle Untersuchungsakten veröffentlichen zu lassen. Bisher ist das nicht geschehen. In rascher Folge ließ Musk eine Serie von Angriffen gegen Trump folgen. Eine Umfrage, ob neben der Republikanischen und der Demokratischen Partei eine dritte Partei nötig sei. Die Prognose einer Rezession wegen Trumps Zöllen.

Am Donnerstagabend empfahl ihm schließlich einer seiner Follower bei X, sich zu beruhigen. „Guter Rat“, schrieb Musk, er werde seine Rakete doch nicht aus dem Verkehr ziehen. Das war am Ende eines Tages, an dem Elon Musk eine Wette unterstützte, dass er den Machtkampf gegen Donald Trump gewinnen werde.