Von Boris Herrmann, New York

Eigentlich sah es ganz gut aus für diesen Übergangshaushalt. Demokraten und Republikaner hatten sich im Kongress in zähen Gesprächen bereits auf einen Kompromiss geeinigt. Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, hatte diesen 1500-Seiten langen Gesetzestext federführend ausgehandelt und unterstützt, um einen sogenannten Shutdown, einen Stillstand der US-Regierungsgeschäfte über die Feiertage zu verhindern. Johnson wähnte sich offenbar schon am Ziel. Doch dann zeigte sich, wer in den USA in diesen Tagen tatsächlich etwas zu sagen hat: Elon Musk.