Ein Friedensdeal mit vielen offenen Fragen. Ein Geburtstag mit Käfigkämpfen. Und eine Brücke, die den Deutschen neuen Mut geben könnte. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

In dieser Folge der „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke und Boris Herrmann über die großen Festwochen in den USA: den NBA-Sieg der New Yorker Knicks, den 80. Geburtstag von Donald Trump und ja genau, da war ja noch die Fifa-Weltmeisterschaft der Männer. Die schaut sich NY-Korrespondent Herrmann aber aktuell aus Guadalajara, Mexiko, an, da kommt einem die WM-Stimmung praktisch aus allen Ecken und Ritzen entgegen. Zuvor war er noch zu Besuch bei den Haudenosaunee, die können über die Behauptung der USA, die „älteste Demokratie“ der Welt zu sein, nur lachen.