27. Mai 2019, 18:44 Uhr USA Trump mit Kim nachsichtig

Nach den jüngsten nordkoreanischen Raketentests bleibt US-Präsident Donald Trump trotz Widerspruchs in den eigenen Reihen bei seiner milden Haltung. Er sehe keine Verletzung von UN-Resolutionen durch die Testläufe Anfang Mai, sagte Trump bei einem Besuch in Japan. Damit widersprach er seinem Sicherheitsberater John Bolton, der nach eigenem Bekunden keine Zweifel an einem Verstoß hat und damit scharfe Kritik in Nordkorea auslöste. Trump sagte dazu: "Meine Leute denken, dass es ein Bruch gewesen sein könnte. Ich sehe es aber anders." Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wolle vielleicht Aufmerksamkeit erregen, vielleicht aber auch nicht. "Wer weiß das schon? Es spielt keine Rolle." Er sei sich sicher, dass es keinen Atomtest gegeben habe und dass keine Langstreckenraketen abgefeuert worden seien. "Und ich glaube, dass wir eines Tages einen Deal haben werden", fügte er mit Blick auf seine Verhandlungen im Atomstreit hinzu.