Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Zwei Tote bei Angriff auf mutmaßliches „Drogenboot“
Medien: US-Regierung spielt Wechsel an Kubas Spitze durch
USA verhängen Sanktionen gegen iranische „Schattenflotte“
Trump droht Iran erneut mit Militärschlag
US-Behörden nehmen Fünfjährigen bei Einwanderungsrazzia in Gewahrsam
Philipp Saul
Proteste und Streiks in Minnesota, Hunderte Geschäfte bleiben geschlossen
Aus Protest gegen die umstrittenen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE haben Tausende Menschen in Minnesota an einem koordinierten Aktionstag mit Streiks und mehreren Demonstrationen teilgenommen. Hunderte Geschäfte blieben geschlossen, Beschäftigte blieben der Arbeit fern, Studierende und Schüler dem Unterricht.
Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen ein mit Menschenmassen vollgepacktes Downtown. Die Organisatoren des als „Tag der Wahrheit und Freiheit“ bezeichneten Aktionstages fordern bei Temperaturen von bis zu minus 22 Grad Celsius den Abzug der ICE-Beamten aus Minnesota sowie eine unabhängige Untersuchung des Falls, in dem ein ICE-Beamter Anfang Januar in Minneapolis eine 37-Jährige erschossen hatte.
Zu den Protesten in den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul gehörten Kundgebungen, Gebete und Märsche trotz eisiger Temperaturen sowie eine Demonstration am Flughafen Minneapolis–St. Paul. Dort nahm die Polizei nach Angaben der Flughafenbehörde mehrere Menschen fest, nachdem Protestierende die genehmigten Bereiche verlassen hatten. Nach Angaben der Protestorganisatoren in US-Medienberichten beteiligten sich mehrere Hundert Unternehmen an dem Streik. Auch Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützten demnach die Aktionen. Kultureinrichtungen wie Museen blieben geschlossen. Einige Betriebe öffneten symbolisch und gaben Waren kostenlos aus.
Viktoria Spinrad
Zwei Tote bei Angriff auf mutmaßliches „Drogenboot“
Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot angegriffen. Zwei Menschen seien dabei am Freitag getötet worden, eine Person habe überlebt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Nach dem Angriff sei direkt die US-Küstenwache informiert worden, um Such- und Rettungsbemühungen für die überlebende Person zu aktivieren, hieß es. Wozu das geführt hat – also ob die Person von der Küstenwache gerettet wurde oder nicht – ging aus dem von Pentagon-Chef Pete Hegseth geteilten Post nicht hervor.
Das angegriffene Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte Southcom mit. Es handelt sich um den ersten offiziell bekannten Angriff der USA auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot seit dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. US-Spezialkräfte hatten ihn und seine Frau am 3. Januar in Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden.
Zuvor hatten US-Streitkräfte seit Anfang September unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse immer wieder Schnellboote angegriffen, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet. Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und „Terroristen“, wird für die außergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Experten argumentieren, die Angriffe seien völkerrechtlich nicht zulässig.
Philipp Saul
Medien: US-Regierung spielt Wechsel an Kubas Spitze durch
Erst Venezuela, dann Kuba? Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge verschiedene Optionen, um auf einen Regierungswechsel in Kuba hinzuwirken. Zur Diskussion stehe etwa eine vollständige Blockade der Ölimporte in dem sozialistischen Karibikstaat, berichtet das Nachrichtenportal „Politico“ unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Personen. Einige Kritiker der Regierung in Havanna innerhalb des Teams von US-Präsident Donald Trump sind demnach für eine solche Eskalation, die auch US-Außenminister Marco Rubio unterstütze.
Dem Bericht zufolge gibt es aber noch keine Entscheidung, ob eine solche Maßnahme tatsächlich umgesetzt werden soll. Es handelt sich demnach um eine mögliche Maßnahme, die Trump vorgelegt werden könnte, um ein Ende der aktuellen Regierung herbeizuführen. Es gebe auch Diskussionen innerhalb der US-Regierung, ob ein solcher Schritt überhaupt notwendig wäre - angesichts dessen, dass die kubanische Wirtschaft durch den Verlust venezolanischen Öls ohnehin schon stark angeschlagen sei.
Nach Informationen des Wall Street Journal sucht Trumps Regierung nach Personen im Umfeld der kubanischen Regierung, die dabei helfen könnten, einen Deal auszuhandeln, um die Regierung in Havanna bis Ende des Jahres zu stürzen. In der US-Regierung gebe es noch keinen konkreten Plan, aber die Einschätzung, dass die kubanische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch stehe und die Regierung nach dem Sturz des verbündeten venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro noch nie so schwach gewesen sei wie aktuell.
Die Karibikinsel Kuba steckt in ihrer schwersten Wirtschaftskrise seit dem Sieg der Revolution von Fidel Castro 1959. Unter anderem mangelt es an Treibstoff. Sollten die USA die Lieferungen von Öl aus Venezuela dauerhaft unterbinden, könnte die kubanische Wirtschaft vollends zusammenbrechen.
Philipp Saul
Prinz Harry stellt sich gegen Trumps Afghanistan-Kritik
Prinz Harry fordert Respekt von US-Präsident Donald Trump für die Opfer der amerikanischen Nato-Verbündeten in Afghanistan. Das machte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer ungewöhnlich scharf formulierten Mitteilung deutlich.
Trump hatte zuvor mit abfälligen Äußerungen zu Nato-Truppen in Afghanistan für Aufruhr in Großbritannien und Polen gesorgt. In einem Interview des Senders Fox News behauptete Trump, dass die USA das Verteidigungsbündnis niemals gebraucht hätten. Mehrere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „etwas abseits der Frontlinien“ geblieben, so der US-Präsident.
Das veranlasste den Afghanistan-Veteranen Harry nun wohl dazu, seine bisherige Zurückhaltung in Äußerungen zum US-Präsidenten aufzugeben. Er wies darauf hin, dass die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als einziger Nato-Staat jemals den Bündnisfall ausgerufen hatten. Zum Afghanistan-Einsatz sagte er: „Ich habe dort gedient, ich habe Freunde fürs Leben gemacht. Und ich habe Freunde verloren. Das Vereinigte Königreich allein hat 457 Militärangehörige verloren.“ Tausende Leben seien für immer verändert worden, Eltern hätten ihre Kinder begraben müssen und Kinder ihre Eltern verloren. „Diese Opfer verdienen, dass man mit Wahrhaftigkeit und Respekt über sie spricht (...)“, so der Royal weiter.
Die Arbeit mit Kriegsveteranen und Hinterbliebenen von Gefallenen ist eines von Harrys Herzensanliegen. Mit den Invictus Games hat er einen internationalen Wettbewerb für versehrte Veteranen geschaffen, der große Beachtung findet und 2023 in Düsseldorf ausgetragen wurde.
Anna Bolten
USA verhängen Sanktionen gegen iranische „Schattenflotte“
Die USA haben wegen der Tötung von Demonstranten in Iran neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen neun Schiffe der sogenannten „Schattenflotte“ und acht zugehörige Firmen, wie das US-Finanzministerium mitteilte.
Die Schiffe und ihre Eigentümer oder Verwaltungsfirmen mit Sitz in Indien, im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen iranisches Öl und Erdölprodukte im Wert von Hunderten Millionen Dollar auf ausländische Märkte transportiert haben. „Die heutigen Sanktionen zielen auf eine entscheidende Komponente, mit der Iran die Mittel erwirtschaftet, die zur Unterdrückung des eigenen Volkes eingesetzt werden", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
Amelie Schmidt
UN-Menschenrechtskommissar verurteilt Migrationspolitik der USA: „Routinemäßige Misshandlung und Verunglimpfung“
Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen Volker Türk verurteilt das extrem harte und rücksichtslose Vorgehen der US-Regierung gegen Migranten und Flüchtlinge. Er sei bestürzt über die „routinemäßige Misshandlung und Verunglimpfung“ durch Behörden, erklärte Türk in Genf. Er wandte sich gegen übermäßige Gewalt und herabsetzende Darstellungen von Migranten und fordert die Vereinigten Staaten auf, die Menschenwürde zu achten und Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Dabei verwies unter anderem auf mindestens 36 Todesfälle von Migranten in Polizeigewahrsam seit 2025 in den USA. „Menschen werden überwacht und festgenommen, manchmal mit Gewalt, unter anderem in Krankenhäusern, Kirchen, Moscheen, Gerichtsgebäuden, auf Märkten, in Schulen und sogar in ihren eigenen Wohnungen, oft allein aufgrund des Verdachts, Migranten ohne gültige Papiere zu sein“, sagte Türk. Kinder gingen nicht mehr zur Schule, weil sie fürchteten, ihre Eltern nicht wiederzusehen.
Der UN-Menschenrechtsbeauftragte warf den von US-Präsident Donald Trump eingesetzten Behörden willkürliche, rechtswidrige und fehlerhafte Festnahmen und Abschiebungsentscheidungen vor. Personen würden in Länder abgeschoben, in denen ihnen Folter drohe, Familien würden auseinandergerissen, Inhaftierten werde der Rechtsbeistand verwehrt. Türk betonte, die USA seien an internationales Menschen- und Flüchtlingsrecht gebunden.
Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Migrationsstatus pauschal als Kriminelle, Bedrohung oder Belastung für die Gesellschaft zu verteufeln, sei unmenschlich, falsch und widerspreche den Grundlagen der Vereinigten Staaten, so Türk. Verantwortliche auf allen Ebenen sollten es unterlassen, Migranten zu Sündenböcken zu erklären und sie der Fremdenfeindlichkeit auszusetzen.
Viktoria Spinrad
Tiktok-Deal besiegelt: Trump feiert sich als Retter der Video-App
Nach monatelangem politischen Tauziehen ist der umstrittene Tiktok-Deal in den USA endgültig unter Dach und Fach. Die chinesische Mutter Bytedance hat das US-Geschäft der populären Video-App offiziell an ein Konsortium aus Oracle, der Private-Equity-Firma Silver Lake und dem Abu Dhabi-Fonds MGX übertragen. Damit entgeht Tiktok einem drohenden Verbot, das ursprünglich bereits im Januar hätte greifen sollen.
Präsident Donald Trump inszenierte sich umgehend als Held der Geschichte. „Ich bin so glücklich, dabei geholfen zu haben, Tiktok zu retten!", schrieb er auf Truth Social und betonte, die App sei „verantwortlich dafür, dass ich bei der Jugend in der Präsidentschaftswahl 2024 so gut abgeschnitten habe“. Besonders bemerkenswert: Trump dankte ausdrücklich dem chinesischen Staatschef Xi Jinping „für die Zusammenarbeit mit uns und letztendlich für die Zustimmung zu dem Deal. Er hätte auch anders entscheiden können, tat es aber nicht.“
Die neue Struktur lässt allerdings Zweifel an der versprochenen Unabhängigkeit von chinesischem Einfluss aufkommen. Bytedance behält weiterhin knapp 20 Prozent an der neuen US-Firma und soll laut Medienberichten auch die Kontrolle über das lukrative Werbe- und E-Commerce-Geschäft behalten. Kritiker warnen, die Vereinbarung gehe nicht weit genug, um die nationalen Sicherheitsbedenken auszuräumen. Für Trump ist der Deal dennoch ein innenpolitischer Coup: Er präsentiert sich als Retter von 170 Millionen amerikanischen Tiktok-Nutzern - und als Staatsmann, der sogar mit Xi Jinping Deals aushandeln kann.
Viktoria Spinrad
Trump lädt kanadischen Regierungschef aus Friedensrat aus
US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung an Kanadas Regierungschef Mark Carney zu seinem umstrittenen „Friedensrat" zurückgezogen. Darüber informierte der Republikaner in einem knappen Post auf seiner Online-Plattform Truth Social, ohne einen Grund dafür zu nennen. Der kanadische Premier hatte sich in Davos indirekt kritisch gegen die USA geäußert und später Trumps Aussage widersprochen, Kanada existiere dank der Vereinigten Staaten. „Kanada gedeiht, weil wir Kanadier sind.“
Der Friedensrat war ursprünglich für die Umsetzung des Gaza-Friedensplans gedacht, soll sich aber künftig vieler anderer Konflikte annehmen. Trump entscheidet als Vorsitzender allein über die Mitgliedschaft. Dutzende Länder erhielten Einladungen, zugesagt haben bisher aber nur wenige - darunter einige autoritär regierte Staaten. Kritiker sehen in dem Gremium einen Angriff auf die Vereinten Nationen.
Viktoria Spinrad
Trump droht Iran erneut mit Militärschlag
US-Präsident Donald Trump hat Iran erneut vor Hinrichtungen von Regierungsgegnern gewarnt. Eine mächtige Flotte sei auf dem Weg nach Iran, sagte er am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Er habe der Regierung in Teheran einen Militärschlag angedroht, falls weiter Demonstranten gehängt würden. Die Lage werde genau beobachtet. Sehr bald würden zudem die 25-prozentigen Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik in Kraft treten.
Bei den Protesten in Iran sind nach Angaben eines Insiders aus der Regierung mindestens 5000 Menschen getötet worden. Darunter seien etwa 500 Angehörige der Sicherheitskräfte, sagte der Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die iranische Justiz hatte angedeutet, dass Hinrichtungen wieder aufgenommen werden könnten. Dagegen hatte Trump am Freitag vor einer Woche der Führung in Iran dafür gedankt, geplante Hinrichtungen von 800 Menschen ausgesetzt zu haben. Die USA hatten deswegen zunächst auf einen Angriff verzichtet.
Juri Auel
US-Behörden nehmen Fünfjährigen bei Einwanderungsrazzia in Gewahrsam
US-Einwanderungsbehörden haben im Großraum Minneapolis im Zuge der von Präsident Donald Trump verschärften Gangart gegen illegale Einwanderung mindestens vier Kinder in Gewahrsam genommen, darunter einen fünfjährigen Jungen. Dies teilten Vertreter der Stadt und des Schulbezirks mit. Der Fünfjährige habe am Dienstag mitansehen müssen, wie maskierte Behördenmitarbeiter seinen Vater vor ihrem Haus festnahmen, sagte die Stadträtin Rachel James, die den Vorfall beobachtete. Sie hätten den Jungen dann zum Haus gebracht und ihm bedeutet, an die Tür zu klopfen. "Ich kann Ihnen sagen, was ich in seinem Gesicht sah. Er war wie erstarrt und gelähmt", sagte James der Nachrichtenagentur Reuters. "Er weinte nicht, aber er sah so verängstigt aus."
Das US-Ministerium für Innere Sicherheit teilte mit, der Vater des Jungen habe sich illegal im Land aufgehalten. Eine Sprecherin erklärte, die Einwanderungsbehörde ICE habe nicht auf ein Kind abgezielt. Der Vater sei vor den ICE-Mitarbeitern geflohen und habe sein Kind zurückgelassen. Die Schulrätin des Bezirks, Zena Stenvik, widersprach dieser Darstellung. Die Familie habe ein laufendes Asylverfahren und es liege kein Abschiebebefehl vor. "Warum nimmt man einen Fünfjährigen fest?", fragte sie auf einer Pressekonferenz. Stenvik zufolge wurden in den vergangenen zwei Wochen drei weitere Minderjährige im Alter von zehn und 17 Jahren von ICE-Mitarbeitern festgenommen. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen in der Stadt, nachdem ein ICE-Mitglied eine Bürgerin erschossen hatte.
Der fünfjährige Liam Conejo Ramos bei seiner Festnahme. Ali Daniels/AP
Viktoria Spinrad
Rutte zu Grönland: „Es gibt noch viel zu tun“
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht beim politischen Streitthema Grönland noch viel Arbeit vor den beteiligten Parteien. In Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sei man am Mittwoch übereingekommen, dass man die Arktisregion gemeinsam schützen müsse, sagte der Niederländer dem US-Sender Fox News. Natürlich würden die USA aber auch ihre Gespräche mit Grönland und Dänemark fortsetzen, wenn es etwa darum gehe, einen Zugang Russlands und Chinas zur Wirtschaft Grönlands zu verhindern.
Er halte das für ein „sehr gutes Ergebnis“, sagte Rutte und schob nach: „Es gibt noch viel zu tun.“ Man habe vereinbart, an der Frage zu arbeiten, was die Nato gemeinsam zum Schutz der gesamten Arktisregion beitragen könne. Es gebe viel zu tun, um sicherzustellen, dass alles Notwendige zu Land, zu Wasser und in der Luft unternommen werde, um diesen wichtigen Teil der Welt und des Nato-Gebiets zu schützen.
Die Frage, ob der Rahmen für ein mögliches Grönland-Abkommen, den Trump zuvor verkündet hatte, vorsehe, dass die weitgehend autonome Arktisinsel weiterhin zum Hoheitsgebiet Dänemarks gehöre, beantwortete Rutte nicht abschließend. Das Thema sei in seinen Gesprächen am Abend nicht mehr zur Sprache gekommen, sagte er. Der Schwerpunkt dabei lag demnach auf dem Schutz Grönlands.
Trump hatte zuvor mitgeteilt, dass basierend auf einem Treffen mit Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei. Der US-Präsident nahm zudem Abstand von seiner Ankündigung, Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder zu verhängen. Rutte hatte Trumps Angaben zu einem Rahmen für ein mögliches Grönland-Abkommen bereits zuvor bestätigt. Details dazu blieb er zunächst aber ebenfalls schuldig.
Katja Guttmann
Klingbeil zu Trumps Grönland-Wende: Nicht zu früh freuen
Vize-Kanzler Lars Klingbeil warnt vor zu großem Optimismus nach der angeblichen Beilegung des Streits mit US-Präsident Donald Trump um die Aneignung von Grönland. Nach dem "Hin und Her" der vergangenen Tage müsse man zunächst abwarten, was substanziell zwischen Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte vereinbart worden sei, sagte der SPD-Chef im ZDF. "Es ist gut, dass man im Dialog ist, aber ein bisschen abwarten muss man schon und zu früh freuen sollte man sich auch nicht." Er wolle die genauen Absprachen erst "schwarz auf weiß" sehen.
Klingbeil führte die neuen Töne Trumps sowohl auf die geschlossene Haltung der Europäer als auch auf den wirtschaftlichen Druck in den USA zurück. In Gesprächen mit Investoren am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos habe er eine wachsende Unsicherheit in Bezug auf die Finanzstabilität in den USA wahrgenommen. "Da ist in den USA schon eine Nervosität entstanden", sagte der Bundesfinanzminister. Es sei richtig gewesen, dass Europa solidarisch an der Seite Dänemarks gestanden und die staatliche Integrität betont habe. Man dürfe sich nun jedoch nicht zurücklehnen. Der Vorfall habe gezeigt, dass die EU ihre Hausaufgaben bei Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung machen müsse.
Katja Guttmann
Rutte bestätigt Trumps Angaben zu Grönland-Abkommen
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Angaben von US-Präsident Donald Trump zu einem Rahmen für ein mögliches Grönland-Abkommen bestätigt. Was Trump mitgeteilt habe, sei völlig korrekt, sagte der Niederländer am Rande von Gesprächen beim Weltwirtschaftsforum in Davos der ARD. Details wollte er allerdings nicht nennen. Er sagte lediglich, es werde weitere Gespräche geben.
Diese würden sich darauf konzentrieren, die Sicherheit in der Arktis durch das gemeinsame Handeln der Alliierten zu gewährleisten, insbesondere der sieben arktischen Alliierten USA, Kanada, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island, fügte eine Sprecherin des Nato-Generalsekretärs hinzu: „Die Verhandlungen zwischen Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten werden fortgesetzt – mit dem Ziel sicherzustellen, dass Russland und China in Grönland niemals Fuß fassen, weder wirtschaftlich noch militärisch“, sagte sie.
Katja Guttmann
Schweden und Dänemark erleichtert über Trumps Verzicht auf Strafzölle
Die schwedische Außenministerin Maria Stenergard erklärt auf X, es sei gut, dass US-Präsident Donald Trump nun auf Strafzölle gegen die europäischen Länder verzichte, die Dänemark und Grönland unterstützt hätten. So wie es aussehe, habe die Zusammenarbeit der Unterstützer Dänemarks Wirkung gezeigt.
Auch Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen sieht positive Signale im Grönland-Konflikt mit den USA. "Der Tag endet besser, als er begonnen hat", sagt der Minister. „Zwei Dinge nehme ich aus Davos mit: Dass Trump sagt, dass er Grönland nicht angreift (...) und dass der Zoll-Krieg auf Standby ist. Das ist positiv.“ Wichtig sei zudem, dass eine Lösung gefunden werde, die die Menschen in Grönland respektiere. Dänemark wolle auf die Bedenken der USA eingehen.
Katja Guttmann
"Für die Ewigkeit": Rahmenabkommen zu Grönland erzielt - Verzicht auf Strafzölle
US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die Arktis erzielt worden. "Auf der Grundlage dieser Verständigung werde ich die Zölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, nicht verhängen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Die Entscheidung basiere auf einem "produktiven Treffen mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte", so Trump. Sollte die Einigung zustande kommen, werde sie großartig für die USA und alle Nato-Staaten sein. Kurz darauf sagte er dem Sender CNBC, die Vereinbarung sei "ein wenig komplex", aber langfristig angelegt: "Das ist für die Ewigkeit."
Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Weitere Gespräche über das Raketenabwehrsystem "Golden Dome“ sollen stattfinden, so Trump. Von der US-Seite seien US-Vizepräsident J. D. Vance, Außenminister Marco Rubio und Sonderbeauftragter Steve Witkoff daran beteiligt.
Ein EU-Sprecher sagte in einer ersten Reaktion, der geplante Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag werde trotzdem wie geplant stattfinden. Trump hatte bei seinem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine gewaltsame Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel ausgeschlossen. Gleichzeitig bekräftigte er jedoch seine Forderung nach einer Kontrolle über das Territorium.
