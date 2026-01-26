Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump will Vorfall in Minneapolis prüfen lassen
Nach zweitem Toten in Minneapolis: Demokraten drohen mit weiterer Haushaltssperre
Videoaufnahmen: Pretti wurde entwaffnet, bevor er erschossen wurde
Neue Proteste gegen Abschiebe-Razzien, Demokraten fordern Entlassung des Grenzschutzchefs
Heimatschutzministerium spricht in Minneapolis von „Notwehr“, Ministerin weicht kritischen Fragen aus
Amelie Schmidt
Trump schickt "Grenz-Zar" Tom Homan nach Minnesota
Nach dem zweiten tödlichen Schusswaffeneinsatz von ICE-Einwanderungsbeamten gegen einen US-Bürger in Minneapolis entsendet Präsident Donald Trump seinen Grenzbeauftragten Tom Homan in den Bundesstaat Minnesota. Homan werde noch am Montag dort eintreffen, teilte Trump mit. Der Schritt folgt auf massive öffentliche Empörung über die Vorfälle am Wochenende. Homan sei "hart, aber fair" und werde direkt an ihn berichten, schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Einer Sprecherin zufolge soll Homan die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE in dem Bundesstaat leiten.
Homan ist der Mann, der Trumps Abschiebepolitik durchsetzen soll. Er gilt als Hardliner. Selbst nach den tödlichen Schüssen auf die 37-jährige Renee Good forderte er ein konsequentes Vorgehen von ICE. Diese sollten „ohne Entschuldigung“ fortgesetzt werden. Trump hatte am Sonntag dem Wall Street Journal eine Überprüfung des jüngsten Vorfalls angekündigt. Er signalisierte dabei die Bereitschaft, die Bundesbeamten perspektivisch aus der Region abzuziehen.
Viktoria Spinrad
„Herzzerreißende Tragödie“: Obamas rufen nach Todesschüssen zu friedlichem Protest auf
Nach den tödlichen Schüssen eines Bundesbeamten auf einen Mann in Minneapolis verschärft sich die politische Konfrontation weiter. Am Sonntag meldeten sich gleich zwei demokratische Ex-Präsidenten emotional zu Wort. Barack und Michelle Obama nannten Prettis Tod einen „nationalen Weckruf“ und warfen den Bundesbeamten vor, mit Taktiken zu arbeiten, die „darauf ausgelegt sind, einzuschüchtern und zu gefährden“. Sie sprachen von einer „herzzerreißenden Tragödie“ und ermutigten die Menschen, weiter friedlich auf die Straße zu gehen: „Es kommt auf jeden Einzelnen an.“
Ex-Präsident Bill Clinton ging noch weiter: „Die Verantwortlichen haben uns belogen und uns gesagt, nicht das zu glauben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben.“ Die Heimatschutzministerin hatte im Fall vom Samstag abermals von Selbstverteidigung gesprochen, allerdings legen Videoanalysen nahe, dass der Betroffene längst entwaffnet war. Clinton mahnte: Wenn Amerika „seine Freiheiten nach 250 Jahren aufgebe“, könnte es sie „vielleicht nie zurückbekommen“.
Selbst seitens der US-Waffenlobby NRA gab es Kritik. Nachdem der oberste Bundesstaatsanwalt von Los Angeles, Bill Essayli, gepostet hatte, dass es „wahrscheinlich gerechtfertigt“ sei, wenn Polizisten auf Personen schießen, die sich mit einer Schusswaffe nähern, schrieb die NRA auf X von einer „gefährlichen“ und „falschen“ Aussage. „Verantwortungsbewusste öffentliche Stimmen sollten eine umfassende Untersuchung abwarten, anstatt Verallgemeinerungen anzustellen und gesetzestreue Bürger zu verteufeln.“ Der am Samstag in Minneapolis getötete Alex Pretti besaß eine Waffenbesitzlizenz.
Nadja Lissok
Trump will Vorfall in Minneapolis prüfen lassen
US-Präsident Donald Trump hat eine Überprüfung des Vorfalls in Minneapolis angekündigt. Ein US-Bürger wurde dort von Beamten erschossen. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung Wall Street Journal sagte Trump, seine Regierung prüfe alles. Zudem deutete er einen möglichen Abzug der Beamten an. „Irgendwann werden wir gehen“, zitiert ihn die Zeitung. „Sie haben phänomenale Arbeit geleistet.“ Einen Zeitplan nannte er dem Bericht zufolge jedoch nicht.
Obwohl Videoaufnahmen zeigen, wie ein Beamter dem Mann eine Waffe abnimmt und ein anderer auf ihn zielt, behauptet die US-Regierung, der Erschossene hätte sich einer Strafverfolgung widersetzt. In einem Eintrag auf Truth Social wiederum gibt Trump, demokratischen Gouverneuren die Schuld für die aufgeheizte Stimmung im Land.
Viktoria Spinrad
Nach zweitem Toten in Minneapolis: Demokraten drohen mit weiterer Haushaltssperre
Den USA steht möglicherweise abermals ein Government Shutdown ins Haus. So wollen die Demokraten verhindern, dass das Heimatschutzministerium noch weiter wächst – und damit die Präsenz von Bundesbeamten in den Straßen. Solange der aktuelle Entwurf auch Mittel für die Einwanderungsbehörde bereithalte, würden die Demokraten im Senat den Haushalt blockieren, schrieb Minderheitenführer Chuck Schumer auf X.
Der derzeitige Entwurf sieht 64,4 Milliarden Dollar für das Heimatschutzministerium vor. Ein Grenzbeamter gab am Samstag die tödlichen Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab. Der Senat steht unter Druck. Am kommenden Freitag droht ein Teil-Shutdown der Regierung, sollte das Haushaltspaket nicht rechtzeitig verabschiedet werden. Die Republikaner brauchen dafür auch Stimmen der Demokraten.
Die stehen vor einem politischen Dilemma: Einerseits trifft ein Shutdown häufig das Stammklientel – beim letzten Shutdown im November 2025 mussten sich selbst Staatsbeamte bei der Tafel mit Lebensmitteln eindecken. Andererseits stehen die Demokraten nach den erneuten tödlichen Vorfällen unter Druck, dem weiteren massiven Ausbau der Heimatschutzbehörde die Grundlage zu entziehen.
Leonard Scharfenberg
Videoaufnahmen: Pretti wurde entwaffnet, bevor er erschossen wurde
Die US-amerikanische Heimatschutzministerin Kristi Noem behauptet nach dem Tod von Alex Pretti, der 37-Jährige habe sich den Grenzschutzbeamten mit seiner Waffe genähert. Noem beschrieb Pretti darüber hinaus als "Individuum, dass sich offensichtlich zum Ziel gesetzt habe, maximalen Schaden anzurichten und Gesetzeshüter zu töten". Die Beamten hätten geschossen, weil sie um ihr Leben fürchteten. Beim Versuch ihn zu entwaffnen, habe sich Pretti gewehrt, so Noem.
Mehrere Videoaufnahmen, die die SZ verifizieren konnte, widersprechen dieser Erzählung. Pretti näherte sich den Beamten mit seinem Handy, offenbar filmte er die Situation. Als einer der Beamten eine andere Person auf den Gehsteig stieß, ging Pretti dazwischen und wurde von mehreren Grenzschutzbeamten zu Boden gebracht. Zu sehen ist daraufhin, wie ihm ein Beamter seine Waffe erfolgreich abnimmt, bevor die tödlichen Schüsse fallen.
Alex Pretti: Er war unbewaffnet, als er starb
Nach dem Tod von Alex Pretti behauptet das US-amerikanische Heimatschutzministerium, der 37-Jährige sei mit seiner Waffe auf die Beamten zugegangen, bevor diese auf ihn geschossen hätten. Mehrere Videoaufnahmen widersprechen dieser Darstellung.
www.sueddeutsche.de
Dimitri Taube
Minneapolis: Anordnung zum Schutz von Beweismitteln
Nach den tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis hat ein Richter eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Beweismittel erlassen. Den Bundesbehörden ist es dem Gerichtsdokument zufolge untersagt, Beweismittel in Zusammenhang mit der Schussabgabe unter Beteiligung von Bundesbeamten zu „zerstören oder zu verändern“. Ausdrücklich gehe es auch um Beweismittel, die bereits vom Tatort entfernt worden waren.
Geklagt hatten die Behörden von Minnesota gegen die Regierung von Präsident Donald Trump und deren untergeordnete Behörden wie das Heimatschutzministerium. Die Behörden des Bundesstaates werfen den Bundesbehörden vor, Beweismittel zurückzuhalten. Für Montag ist um 14 Uhr Ortszeit eine Anhörung angesetzt.
Dimitri Taube
Neue Proteste gegen Abschiebe-Razzien, Demokraten fordern Entlassung des Grenzschutzchefs
Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti haben in Minneapolis erneut viele Menschen gegen Abschiebe-Razzien und die Niederschlagung friedlichen Widerstands dagegen protestiert. Zudem fanden sich Dutzende Menschen mit Kerzen zu einer Mahnwache vor dem Wohnhaus des Getöteten zusammen.
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom forderte den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem und die Entlassung des Grenzschutzchefs Greg Bovino, der für die Umsetzung von Donald Trumps Abschiebepolitik zuständig ist. Zudem drohen die Demokraten im US-Senat nun damit, Haushaltsmittel für die Heimatschutzbehörde zu blockieren.
Minnesotas Regierung und die Stadtverwaltung von Minneapolis forderten Präsident Trump auf, die mit der Umsetzung seiner radikalen Abschiebepolitik beauftragten Einsatzkräfte aus der Großstadt abzuziehen. Bürgermeister Jacob Frey bat die Nationalgarde des Bundesstaats um Hilfe, weil die Polizei „wegen der Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit durch Beamte der Einwanderungsbehörde“ personelle Unterstützung benötige.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz, wie Frey ein Demokrat, kündigte an, dass der Bundesstaat die Aufklärung der tödlichen Schüsse selbst in die Hand nehmen werde, da der Trump-Regierung nicht zu trauen sei. „Minnesotas Justiz wird das letzte Wort in dieser Sache haben. Sie muss das letzte Wort haben“, sagte er in einer Pressekonferenz. „Diese Besetzung Minnesotas durch die Bundesregierung hat schon lange nichts mehr mit der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen zu tun. Es ist eine Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung unseres Bundesstaats.“
Dimitri Taube
Heimatschutzministerium spricht in Minneapolis von „Notwehr“, Ministerin weicht kritischen Fragen aus
Nach den tödlichen Schüssen am Samstag in Minneapolis hat das US-Heimatschutzministerium den Fall als Notwehr des Beamten dargestellt. Der erschossene Alex Pretti sei bewaffnet gewesen, behauptete das Ministerium, und widersprach damit der Familie des Opfers.
Die Bundesbeamten seien an einem Einsatz gegen einen wegen Körperverletzung gesuchten Ausländer beteiligt gewesen, der sich illegal in den USA aufhalten soll, als sich eine Person mit Halbautomatikpistole genähert habe. Das Ministerium präsentierte dazu ein Foto der mutmaßlichen Waffe – laut Präsident Donald Trump war sie geladen.
Die Beamten hätten versucht, den Träger der Pistole zu entwaffnen, doch dieser habe Widerstand geleistet, schilderte das Heimatschutzministerium. Dann habe einer der Sicherheitskräfte die tödlichen Schüsse abgegeben. Fragen dazu, ob Pretti die legale Waffe überhaupt gezogen habe und ob er nicht augenscheinlich schon vor dem ersten Schuss entwaffnet worden sei, wich Heimatschutzministerin Kristi Noem auf einer Pressekonferenz aus.
Stattdessen warf die Republikanerin, deren Partei sich traditionell für das freie Recht zum Tragen einer Waffe einsetzt, die Gegenfrage auf, warum ein Demonstrant denn überhaupt eine Pistole mit sich führe. Trumps einflussreicher Vizestabschef Stephen Miller bezeichnete Pretti – der nicht vorbestraft war – nach dem blutigen Vorfall gar als „inländischen Terroristen“.
Michelle Ostwald
Eltern von Todesopfer in Minneapolis bezichtigen US-Regierung der Lüge
Die Eltern des am Samstag in Minneapolis erschossenen Mannes werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund erschossen zu haben. Die Regierung, die die Schüsse eines Beamten als Notwehr bezeichnet hatte, lüge, heißt es in einer Stellungnahme der Familie von Alex Pretti, die von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde. Anders als behauptet, habe der 37-jährige Krankenpfleger keine Bedrohung für die Beamten dargestellt, als er von den Einsatzkräften attackiert wurde.
Abgefeuert wurden die Schüsse offenbar von Uniformierten der Grenzschutzeinheit Border Patrol, die in Minneapolis – wie die Einwanderungsbehörde ICE – seit Wochen zunehmend brutale Razzien gegen Immigranten und andere ihnen verdächtige Menschen ausführt.
„Die abscheulichen Lügen, die die Regierung über unseren Sohn verbreitet, sind verwerflich und widerwärtig“, heißt es in der Stellungnahme der Familie. Ihr Sohn halte eindeutig keine Waffe in der Hand, als er angegriffen werde. Er habe lediglich versucht, eine von einem Beamten zu Boden gebrachte Frau zu schützen, und sei mit Pfefferspray besprüht worden, bevor die Schüsse fielen. Die Wahrheit müsse ans Licht gebracht werden.
Von dem Vorfall vom Samstagmorgen (Ortszeit) auf einer Straße der US-Großstadt kursieren Videos aus verschiedenen Perspektiven im Netz. Auf einem davon, das die Deutsche Presse-Agentur verifiziert hat, ist zu sehen, wie mehrere Vermummte in Einsatzkleidung eine Person gewaltsam zu Boden bringen und versuchen, diese zu fixieren. Offenkundig handelt es sich dabei um Alex Pretti. Am Ende wird er von acht Einsatzkräften umringt.
Dann fallen Schüsse, dem Ton nach sind es etwa zehn. Es kann sein, dass verschiedene Personen schießen, eindeutig ist das den Aufnahmen nicht zu entnehmen. Auch als die Person regungslos am Boden liegt, schießt mindestens einer der Vermummten weiter auf sie. Zur Frage der möglichen Bewaffnung des Mannes kann man anhand der von dpa überprüften Videos keine Aussage treffen.
Michelle Ostwald
Australien tauscht nach Trump-Kritik Botschafter in den USA aus
Nach Kritik von US-Präsident Donald Trump tauscht Australien seinen Botschafter in den USA aus. Der Chef des Verteidigungsministeriums, Greg Moriarty, werde den Posten in Washington, D.C., übernehmen, sagte Premierminister Anthony Albanese am Sonntag. Moriarty löst den früheren Premierminister Kevin Rudd ab, der sein Amt ein Jahr früher als geplant aufgeben wird.
Rudd, der sich vor seiner Zeit als Botschafter kritisch über Trump geäußert hatte, kündigte Anfang des Monats an, sein Amt im März niederzulegen. Trump hatte Rudd im Oktober bei einer Veranstaltung im Weißen Haus kritisiert: "Ich kann Sie auch nicht leiden, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern", sagte der US-Präsident. Albanese bezeichnete den neuen Botschafter Moriarty als "herausragenden australischen Beamten". Die US-Regierung sei über die Personalie informiert worden und habe zugestimmt, sagte er.
Michelle Ostwald
Bericht: USA investieren 1,6 Milliarden Dollar in Seltene-Erden-Firma
Laut einem Bericht der Financial Times (FT) plant die US-Regierung eine Investition von 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen USA Rare Earth. Im Gegenzug solle die Regierung einen Anteil von zehn Prozent an dem auf Seltene Erden spezialisierten Unternehmen erhalten, berichtete die Zeitung am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bekanntgabe der staatlichen Investition sowie einer separaten privaten Finanzierung in Höhe von einer Milliarde Dollar sei für Montag geplant. Stellungnahmen des Weißen Hauses und von USA Rare Earth lagen bisher nicht vor.
Mit dem Geschäft solle die heimische Produktion von kritischen und strategischen Rohstoffen gefördert werden, die für die Halbleiterlieferkette und die nationale Sicherheit der USA unerlässlich seien, so ein Beamter im US-Handelsministerium laut FT. Die Regierung in Washington will die Abhängigkeit von China bei wichtigen Rohstoffen verringern. Peking hat seine Vormachtstellung bei diesen Rohstoffen in der Vergangenheit als Druckmittel bei Handelsverhandlungen eingesetzt. Im vergangenen Jahr hatte sich die US-Regierung bereits an den Unternehmen MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals beteiligt.
USA Rare Earth erschließt derzeit eine Mine in Texas und eine Anlage zur Herstellung von Neodym-Magneten in Oklahoma, die im ersten Halbjahr 2026 die kommerzielle Produktion aufnehmen soll.
Michelle Ostwald
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Nach der Empörung über seine abfälligen Kommentare zu Nato-Truppen in Afghanistan hat US-Präsident Donald Trump die Leistungen britischer Soldaten gewürdigt. "Die großartigen und sehr mutigen Soldaten des Vereinigten Königreichs werden immer an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika stehen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. In Afghanistan seien 457 von ihnen gefallen und viele schwer verwundet worden, "sie gehörten zu den großartigsten Kämpfern".
Trump hatte mit seinen umstrittenen Äußerungen zu Nato-Truppen in Afghanistan für Empörung in Großbritannien, aber auch in Polen, Italien und Deutschland gesorgt.
Michelle Ostwald
"Unerträglich": Rod Stewart fordert Entschuldigung von Trump
Der britische Musiker Rod Stewart (81) hat mit einem eindringlichen Video auf die abfälligen Äußerungen von US-Präsident zu Nato-Truppen in Afghanistan reagiert. Er habe "großen Respekt vor unseren Streitkräften, die gekämpft und uns unsere Freiheit gegeben haben", sagte der Musiker in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg in dem Instagram-Beitrag. Daher schmerze es ihn "zutiefst", wenn er lese, dass Trump "unsere Truppen in Afghanistan dafür kritisiert hat, nicht an der Front gewesen zu sein".
Trump hatte im Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch "ein wenig" zurück geblieben, "etwas abseits der Frontlinien".
"Wir haben über 400 unserer Männer verloren", erklärte Stewart dazu. "Denkt an ihre Eltern. Denkt darüber nach." Trump bezeichne sie beinahe als Feiglinge. Das sei "unerträglich". "Ich mag vielleicht nur ein bescheidener Rockstar sein", sagte Stewart, der in dem Instagram-Beitrag ein weißes Rüschenhemd und Jackett trägt und in einem prunkvollen Raum vor einem Kamin steht. Er sei aber auch ein "Ritter des Reiches" und habe seine Überzeugungen. 2016 war Stewart von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen worden.
An den britischen Premierminister Keir Starmer und an den Rechtspopulisten Nigel Farage, dessen Partei Reform UK seit Monaten die Umfragen anführt, gewandt, appellierte er, dafür zu sorgen, dass Trump sich entschuldigt. "Bitte!" Danach salutiert er.
Michelle Ostwald
WHO kontert US-Vorwürfe erstmals deutlich
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die andauernden Vorwürfe der US-Regierung erstmals ausführlich gekontert. Die Organisation zitiert aus einer Stellungnahme der US-Regierung von Donnerstag und weist die Anschuldigungen zurück. Die USA hatten damit ihren vor einem Jahr angekündigten Austritt aus der Organisation besiegelt.
US-Außenminister Marco Rubio und der US-Gesundheitsminister Robert Kennedy hatten unter anderem geschrieben: "Selbst als wir die Organisation verließen, hat die WHO alles, was Amerika für sie getan hat, in Verruf gebracht und in den Dreck gezogen." Als Beispiel führten sie an, die WHO habe sich geweigert, eine US-Flagge auszuhändigen. Sie meldeten später, die Flagge sei nun wieder in US-Besitz.
Die WHO habe nichts in Verruf gebracht oder in den Dreck gezogen, heißt es von der WHO. "Die WHO hat stets versucht, mit den Vereinigten Staaten in gutem Glauben und unter voller Achtung ihrer Souveränität zusammenzuarbeiten."
Auch den Vorwurf, die WHO habe in der Corona-Pandemie "zeitnahe und genaue Weitergabe wichtiger Informationen behindert", weist die WHO zurück. Sie habe 2020 schon früh im Januar Regierungen auf allen Kanälen über die ungewöhnlichen Krankheitsfälle in China informiert und aufgefordert, Vorkehrungen zu treffen. Sie habe am 30. Januar eine Notlage internationaler Tragweite ausgerufen, die höchste Alarmstufe, als es außerhalb Chinas noch weniger als 100 Corona-Fälle und keinen Todesfall gab.
Sie hoffe, dass die US-Regierung in die WHO zurückkehre, teilte die Organisation mit.
Michelle Ostwald
Trump: Geheime US-Störwaffe half bei Einsatz in Venezuela
Bei dem US-Militäreinsatz in Venezuela soll eine geheime Störwaffe nach Angaben von US-Präsident Donald Trump entscheidend zum Erfolg beigetragen haben. Er nannte sie "Discombobulator" (Verwirrer) laut einem Interview mit der New York Post. Dadurch soll die venezolanische Ausrüstung nicht nutzbar gewesen sein, so dass der autoritäre Machthaber Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht werden konnte.
Trump gab keine weiteren Details zu der angeblich eingesetzten Störwaffe bekannt. "Ich darf nicht darüber sprechen", sagte er. Deswegen hätten die venezolanischen Sicherheitskräfte aber nicht auf den US-Angriff reagieren können. "Sie haben ihre Raketen nie abgefeuert", sagte Trump. "Sie hatten russische und chinesische Raketen, aber sie haben keine einzige abgefeuert. Wir kamen, sie drückten auf die Knöpfe, aber nichts funktionierte."
