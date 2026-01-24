Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gouverneur Walz: „Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt“
Polizei: Opfer war 37 Jahre alter weißer Mann
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Zwei Tote bei Angriff auf mutmaßliches „Drogenboot“
Proteste und Streiks in Minnesota, Hunderte Geschäfte bleiben geschlossen
Philipp Saul
Beamte erschießen Mann in Minneapolis
US-Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE haben in der Stadt Minneapolis erneut einen Menschen erschossen. Die Polizei habe den 37 Jahre alten weißen Einwohner der Stadt mit mehreren Schusswunden gefunden, berichtete der lokale Polizeichef. Im Krankenhaus sei der Tod des Mannes festgestellt worden. Er sei vermutlich US-Bürger.
Die genauen Umstände sind bislang nicht geklärt. Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass ICE-Beamte eine Operation gegen einen illegalen Einwanderer ausgeführt hätten, der wegen Körperverletzung gesucht worden sei. Währenddessen habe sich eine bewaffnete Person mit einer Halbautomatikpistole genähert. Die Beamten hätten versucht, den Mann zu entwaffnen, er habe jedoch heftigen Widerstand geleistet. Aus Angst um sein eigenes Leben und um seine Kollegen habe einer der Bundesbeamten Schüsse in Notwehr abgegeben.
Es kursiert ein Video, dass die New York Times und andere Medien nach eigenen Angaben verifiziert haben. Es soll den Vorfall aus der Ferne zeigen. Darin ist zu sehen, wie mehrere Personen, offenbar Beamte, einen Menschen festhalten. Mindestens einer der Beamten schlägt derweil mit einem Gegenstand auf die Person ein. Dann sind mehrere Schüsse zu hören, die Beamten lassen von der Person ab und sie stürzt zu Boden.
Wie die New York Times berichtet, pfiffen Demonstranten in der Nähe des Tatorts und forderten die Festnahme der beteiligten Bundesbeamten. Es gebe Zusammenstöße zwischen Behörden und Protestierenden. Dabei würden auch Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Mehrere Hundert Demonstranten hätten sich versammelt.
Philipp Saul
Gouverneur Walz: „Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt“
Der demokratische Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, hat nach den Schüssen in Minneapolis nach eigenen Angaben mit dem Weißen Haus gesprochen. Auf der Plattform X nannte er den Vorfall „widerlich“ und schrieb, Präsident Trump müsse „diese Operation beenden“. „Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.“ Damit sind die Beamten der Einwanderungsbehörde ICE gemeint, die seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota nach Angaben der US-Regierung etwa 3000 Menschen festgenommen haben. Anfang Januar hatte ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eine 37-Jährige in ihrem Auto erschossen. Der Fall hatte großes Entsetzen und Proteste ausgelöst.
Bei den Untersuchungen zu den Schüssen verbittet sich Walz offenbar eine mögliche Einmischung von Bundesbehörden. Er habe dem Weißen Haus gesagt, dass Behörden des Bundesstaats Minnesota die Ermittlungen leiten müssten. Man verfüge „über das Personal, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, so Walz in einer Stellungnahme. „Bundesbeamte dürfen uns dabei nicht behindern.“
Philipp Saul
„Eine große amerikanische Stadt wird von ihrer eigenen Bundesregierung überfallen.“Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis
Nach den tödlichen Schüssen von Minneapolis hat der demokratische Bürgermeister Jacob Frey deutliche Worte in Richtung der US-Einwanderungsbehörde ICE gefunden: „Wie viele Einwohner, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation endlich beendet wird?“, fragte er. Er fügte hinzu: „Eine große amerikanische Stadt wird von ihrer eigenen Bundesregierung überfallen.“
Philipp Saul
Polizei: Opfer war 37 Jahre alter weißer Mann
Der Polizeichef von Minneapolis, Brian O’Hara, hat bei einer Pressekonferenz Details zu dem Mann bekanntgegeben, der von Bundesbeamten erschossen wurde. Es handle sich um einen 37 Jahre alten weißen Mann. Er sei Einwohner von Minneapolis und wohl US-Bürger. Die lokale Polizei sei am Morgen um kurz nach 9 Uhr Ortszeit wegen der Schüsse gerufen worden. Am Ort des Geschehens hätten die Polizisten den Mann mit mehreren Schusswunden gefunden. Später sei sein Tod festgestellt worden.
Der Mann, der nach Angaben des Heimatschutzministeriums bewaffnet war, habe offenbar die Erlaubnis gehabt, eine Waffe zu tragen, sagte O'Hara. Wer in Minnesota eine solche Genehmigung hat, darf seine Waffe nach Angaben der New York Times in der Öffentlichkeit tragen, ohne sie verdecken zu müssen.
Polizeichef O'Hara deutete in seinem Statement Kritik an den Bundesbehörden an. Er rief sie auf, mit der „Disziplin, Menschlichkeit und Integrität“ vorzugehen, die effektive Polizeiarbeit verlange. In Bezug auf zahlreiche Demonstranten sprach O’Hara von einer „rechtswidrigen Versammlung“ im Bereich des Tatorts. „Wir appellieren an alle, friedlich zu bleiben“, sagte er. „Wir wissen, dass es viel Wut und viele Fragen zu den Geschehnissen gibt, aber wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung, damit es friedlich bleibt.“
Szenen aus Minnesota
Auf den Straßen von Minneapolis kommt es zu Zusammenstößen zwischen ICE-Agenten und Protestierenden.
Tim Evans/Reuters
Philipp Saul
Zusammenstöße in Minneapolis
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
US-Präsident Donald Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen, um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit des Nachbarlands mit China zu verhindern. Sollte Kanada einen Deal mit China schließen, werde das Land umgehend mit einem 100-Prozent-Zollsatz auf alle kanadischen Waren, die in die USA importiert werden, belegt, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.
Wenn Kanadas Premierminister Mark Carney glaube, Kanada zu einem „Umschlagplatz“ für China zu machen, damit chinesische Waren in die USA kommen, irre er sich gewaltig. Trump nannte Carney „Gouverneur“ - er stellt Kanada schon lange immer wieder als US-Bundesstaat dar. Ein Gouverneur leitet einen Bundesstaat.
Unlängst war Carney nach Peking gereist und kündigte danach mehr Zusammenarbeit mit China an. Beide Seiten vereinbarten konkrete Schritte im Handel. Einer Mitteilung der kanadischen Regierung zufolge nahm Ottawa einen Teil seiner Zölle auf chinesische Elektroautos zurück. Im Gegenzug habe China zugesagt, Handelshemmnisse für kanadische Agrarprodukte wie Raps abzubauen.
Viktoria Spinrad
Zwei Tote bei Angriff auf mutmaßliches „Drogenboot“
Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot angegriffen. Zwei Menschen seien dabei am Freitag getötet worden, eine Person habe überlebt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Nach dem Angriff sei direkt die US-Küstenwache informiert worden, um Such- und Rettungsbemühungen für die überlebende Person zu aktivieren, hieß es. Wozu das geführt hat – also ob die Person von der Küstenwache gerettet wurde oder nicht – ging aus dem von Pentagon-Chef Pete Hegseth geteilten Post nicht hervor.
Das angegriffene Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte Southcom mit. Es handelt sich um den ersten offiziell bekannten Angriff der USA auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot seit dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. US-Spezialkräfte hatten ihn und seine Frau am 3. Januar in Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden.
Zuvor hatten US-Streitkräfte seit Anfang September unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse immer wieder Schnellboote angegriffen, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet. Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und „Terroristen“, wird für die außergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Experten argumentieren, die Angriffe seien völkerrechtlich nicht zulässig.
Philipp Saul
Proteste und Streiks in Minnesota, Hunderte Geschäfte bleiben geschlossen
Aus Protest gegen die umstrittenen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE haben Tausende Menschen in Minnesota an einem koordinierten Aktionstag mit Streiks und mehreren Demonstrationen teilgenommen. Hunderte Geschäfte blieben geschlossen, Beschäftigte blieben der Arbeit fern, Studierende und Schüler dem Unterricht.
Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen ein mit Menschenmassen vollgepacktes Downtown. Die Organisatoren des als „Tag der Wahrheit und Freiheit“ bezeichneten Aktionstages fordern bei Temperaturen von bis zu minus 22 Grad Celsius den Abzug der ICE-Beamten aus Minnesota sowie eine unabhängige Untersuchung des Falls, in dem ein ICE-Beamter Anfang Januar in Minneapolis eine 37-Jährige erschossen hatte.
Zu den Protesten in den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul gehörten Kundgebungen, Gebete und Märsche trotz eisiger Temperaturen sowie eine Demonstration am Flughafen Minneapolis–St. Paul. Dort nahm die Polizei nach Angaben der Flughafenbehörde mehrere Menschen fest, nachdem Protestierende die genehmigten Bereiche verlassen hatten. Nach Angaben der Protestorganisatoren in US-Medienberichten beteiligten sich mehrere Hundert Unternehmen an dem Streik. Auch Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützten demnach die Aktionen. Kultureinrichtungen wie Museen blieben geschlossen. Einige Betriebe öffneten symbolisch und gaben Waren kostenlos aus.
Philipp Saul
Medien: US-Regierung spielt Wechsel an Kubas Spitze durch
Erst Venezuela, dann Kuba? Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge verschiedene Optionen, um auf einen Regierungswechsel in Kuba hinzuwirken. Zur Diskussion stehe etwa eine vollständige Blockade der Ölimporte in dem sozialistischen Karibikstaat, berichtet das Nachrichtenportal „Politico“ unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Personen. Einige Kritiker der Regierung in Havanna innerhalb des Teams von US-Präsident Donald Trump sind demnach für eine solche Eskalation, die auch US-Außenminister Marco Rubio unterstütze.
Dem Bericht zufolge gibt es aber noch keine Entscheidung, ob eine solche Maßnahme tatsächlich umgesetzt werden soll. Es handelt sich demnach um eine mögliche Maßnahme, die Trump vorgelegt werden könnte, um ein Ende der aktuellen Regierung herbeizuführen. Es gebe auch Diskussionen innerhalb der US-Regierung, ob ein solcher Schritt überhaupt notwendig wäre - angesichts dessen, dass die kubanische Wirtschaft durch den Verlust venezolanischen Öls ohnehin schon stark angeschlagen sei.
Nach Informationen des Wall Street Journal sucht Trumps Regierung nach Personen im Umfeld der kubanischen Regierung, die dabei helfen könnten, einen Deal auszuhandeln, um die Regierung in Havanna bis Ende des Jahres zu stürzen. In der US-Regierung gebe es noch keinen konkreten Plan, aber die Einschätzung, dass die kubanische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch stehe und die Regierung nach dem Sturz des verbündeten venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro noch nie so schwach gewesen sei wie aktuell.
Die Karibikinsel Kuba steckt in ihrer schwersten Wirtschaftskrise seit dem Sieg der Revolution von Fidel Castro 1959. Unter anderem mangelt es an Treibstoff. Sollten die USA die Lieferungen von Öl aus Venezuela dauerhaft unterbinden, könnte die kubanische Wirtschaft vollends zusammenbrechen.
Philipp Saul
Prinz Harry stellt sich gegen Trumps Afghanistan-Kritik
Prinz Harry fordert Respekt von US-Präsident Donald Trump für die Opfer der amerikanischen Nato-Verbündeten in Afghanistan. Das machte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer ungewöhnlich scharf formulierten Mitteilung deutlich.
Trump hatte zuvor mit abfälligen Äußerungen zu Nato-Truppen in Afghanistan für Aufruhr in Großbritannien und Polen gesorgt. In einem Interview des Senders Fox News behauptete Trump, dass die USA das Verteidigungsbündnis niemals gebraucht hätten. Mehrere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „etwas abseits der Frontlinien“ geblieben, so der US-Präsident.
Das veranlasste den Afghanistan-Veteranen Harry nun wohl dazu, seine bisherige Zurückhaltung in Äußerungen zum US-Präsidenten aufzugeben. Er wies darauf hin, dass die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als einziger Nato-Staat jemals den Bündnisfall ausgerufen hatten. Zum Afghanistan-Einsatz sagte er: „Ich habe dort gedient, ich habe Freunde fürs Leben gemacht. Und ich habe Freunde verloren. Das Vereinigte Königreich allein hat 457 Militärangehörige verloren.“ Tausende Leben seien für immer verändert worden, Eltern hätten ihre Kinder begraben müssen und Kinder ihre Eltern verloren. „Diese Opfer verdienen, dass man mit Wahrhaftigkeit und Respekt über sie spricht (...)“, so der Royal weiter.
Die Arbeit mit Kriegsveteranen und Hinterbliebenen von Gefallenen ist eines von Harrys Herzensanliegen. Mit den Invictus Games hat er einen internationalen Wettbewerb für versehrte Veteranen geschaffen, der große Beachtung findet und 2023 in Düsseldorf ausgetragen wurde.
Anna Bolten
USA verhängen Sanktionen gegen iranische „Schattenflotte“
Die USA haben wegen der Tötung von Demonstranten in Iran neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen neun Schiffe der sogenannten „Schattenflotte“ und acht zugehörige Firmen, wie das US-Finanzministerium mitteilte.
Die Schiffe und ihre Eigentümer oder Verwaltungsfirmen mit Sitz in Indien, im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen iranisches Öl und Erdölprodukte im Wert von Hunderten Millionen Dollar auf ausländische Märkte transportiert haben. „Die heutigen Sanktionen zielen auf eine entscheidende Komponente, mit der Iran die Mittel erwirtschaftet, die zur Unterdrückung des eigenen Volkes eingesetzt werden", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
Amelie Schmidt
UN-Menschenrechtskommissar verurteilt Migrationspolitik der USA: „Routinemäßige Misshandlung und Verunglimpfung“
Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen Volker Türk verurteilt das extrem harte und rücksichtslose Vorgehen der US-Regierung gegen Migranten und Flüchtlinge. Er sei bestürzt über die „routinemäßige Misshandlung und Verunglimpfung“ durch Behörden, erklärte Türk in Genf. Er wandte sich gegen übermäßige Gewalt und herabsetzende Darstellungen von Migranten und fordert die Vereinigten Staaten auf, die Menschenwürde zu achten und Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Dabei verwies unter anderem auf mindestens 36 Todesfälle von Migranten in Polizeigewahrsam seit 2025 in den USA. „Menschen werden überwacht und festgenommen, manchmal mit Gewalt, unter anderem in Krankenhäusern, Kirchen, Moscheen, Gerichtsgebäuden, auf Märkten, in Schulen und sogar in ihren eigenen Wohnungen, oft allein aufgrund des Verdachts, Migranten ohne gültige Papiere zu sein“, sagte Türk. Kinder gingen nicht mehr zur Schule, weil sie fürchteten, ihre Eltern nicht wiederzusehen.
Der UN-Menschenrechtsbeauftragte warf den von US-Präsident Donald Trump eingesetzten Behörden willkürliche, rechtswidrige und fehlerhafte Festnahmen und Abschiebungsentscheidungen vor. Personen würden in Länder abgeschoben, in denen ihnen Folter drohe, Familien würden auseinandergerissen, Inhaftierten werde der Rechtsbeistand verwehrt. Türk betonte, die USA seien an internationales Menschen- und Flüchtlingsrecht gebunden.
Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Migrationsstatus pauschal als Kriminelle, Bedrohung oder Belastung für die Gesellschaft zu verteufeln, sei unmenschlich, falsch und widerspreche den Grundlagen der Vereinigten Staaten, so Türk. Verantwortliche auf allen Ebenen sollten es unterlassen, Migranten zu Sündenböcken zu erklären und sie der Fremdenfeindlichkeit auszusetzen.
Viktoria Spinrad
Tiktok-Deal besiegelt: Trump feiert sich als Retter der Video-App
Nach monatelangem politischen Tauziehen ist der umstrittene Tiktok-Deal in den USA endgültig unter Dach und Fach. Die chinesische Mutter Bytedance hat das US-Geschäft der populären Video-App offiziell an ein Konsortium aus Oracle, der Private-Equity-Firma Silver Lake und dem Abu Dhabi-Fonds MGX übertragen. Damit entgeht Tiktok einem drohenden Verbot, das ursprünglich bereits im Januar hätte greifen sollen.
Präsident Donald Trump inszenierte sich umgehend als Held der Geschichte. „Ich bin so glücklich, dabei geholfen zu haben, Tiktok zu retten!", schrieb er auf Truth Social und betonte, die App sei „verantwortlich dafür, dass ich bei der Jugend in der Präsidentschaftswahl 2024 so gut abgeschnitten habe“. Besonders bemerkenswert: Trump dankte ausdrücklich dem chinesischen Staatschef Xi Jinping „für die Zusammenarbeit mit uns und letztendlich für die Zustimmung zu dem Deal. Er hätte auch anders entscheiden können, tat es aber nicht.“
Die neue Struktur lässt allerdings Zweifel an der versprochenen Unabhängigkeit von chinesischem Einfluss aufkommen. Bytedance behält weiterhin knapp 20 Prozent an der neuen US-Firma und soll laut Medienberichten auch die Kontrolle über das lukrative Werbe- und E-Commerce-Geschäft behalten. Kritiker warnen, die Vereinbarung gehe nicht weit genug, um die nationalen Sicherheitsbedenken auszuräumen. Für Trump ist der Deal dennoch ein innenpolitischer Coup: Er präsentiert sich als Retter von 170 Millionen amerikanischen Tiktok-Nutzern - und als Staatsmann, der sogar mit Xi Jinping Deals aushandeln kann.
Viktoria Spinrad
Trump lädt kanadischen Regierungschef aus Friedensrat aus
US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung an Kanadas Regierungschef Mark Carney zu seinem umstrittenen „Friedensrat" zurückgezogen. Darüber informierte der Republikaner in einem knappen Post auf seiner Online-Plattform Truth Social, ohne einen Grund dafür zu nennen. Der kanadische Premier hatte sich in Davos indirekt kritisch gegen die USA geäußert und später Trumps Aussage widersprochen, Kanada existiere dank der Vereinigten Staaten. „Kanada gedeiht, weil wir Kanadier sind.“
Der Friedensrat war ursprünglich für die Umsetzung des Gaza-Friedensplans gedacht, soll sich aber künftig vieler anderer Konflikte annehmen. Trump entscheidet als Vorsitzender allein über die Mitgliedschaft. Dutzende Länder erhielten Einladungen, zugesagt haben bisher aber nur wenige - darunter einige autoritär regierte Staaten. Kritiker sehen in dem Gremium einen Angriff auf die Vereinten Nationen.
