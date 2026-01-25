Beamte erschießen Mann in Minneapolis

US-Bundesbeamte haben in der Stadt Minneapolis erneut einen Menschen erschossen. Die Polizei habe den 37 Jahre alten weißen Einwohner der Stadt mit mehreren Schusswunden gefunden, berichtete der lokale Polizeichef. Im Krankenhaus sei der Tod des Mannes festgestellt worden. Er sei vermutlich US-Bürger.



Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass Bundesbeamte eine Operation gegen einen illegalen Einwanderer ausgeführt hätten, der wegen Körperverletzung gesucht worden sei. Währenddessen habe sich eine bewaffnete Person mit einer Halbautomatikpistole genähert. Die Beamten hätten versucht, den Mann zu entwaffnen, er habe jedoch heftigen Widerstand geleistet. Aus Angst um sein eigenes Leben und um seine Kollegen habe einer der Bundesbeamten Schüsse in Notwehr abgegeben. Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete generell berechtigt, eine Waffe zu tragen.



In sozialen Netzwerken kursieren mehrere Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Auf einem Video, das die Deutsche Presse-Agentur verifiziert hat, ist zu sehen, wie mehrere Menschen in Einsatzkleidung eine Person zu Boden bringen und versuchen, diese zu fixieren. Dann fallen Schüsse, nach Analyse der New York Times mindestens zehn innerhalb von fünf Sekunden. Es kann sein, dass verschiedene Personen schießen. Die Person am Boden ist dann regungslos. Auf einem weiteren verifizierten Video sind etwa zehn Schüsse zu hören, allerdings ist darauf das Geschehen nicht zu sehen.



Viele Details zum Ablauf des Vorfalls sind laut den Behörden noch unklar. Etwa, in welcher konkreten Situation der Schusswaffeneinsatz erfolgte und ob beziehungsweise wie die angebliche Bewaffnung des Mannes zum Einsatzablauf beitrug.



Wie die New York Times berichtet, pfiffen Demonstranten in der Nähe des Tatorts und forderten die Festnahme der beteiligten Bundesbeamten. Es gebe Zusammenstöße zwischen Behörden und Protestierenden. Dabei würden auch Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Mehrere Hundert Demonstranten hätten sich versammelt.