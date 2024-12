„Wenn sie dich mit Gewalt rausschmeißen, was willst du da machen“

Es herrscht Angst unter den elf Millionen Migranten, die illegal in den USA leben: Donald Trump möchte sie abschieben, sobald er Präsident ist. Geht das überhaupt? Und wie würde sich das auf das Land auswirken?

Von Peter Burghardt, McAllen

Alle haben sie jetzt Angst, auch diese alte Frau auf der Parkbank. Wie wird Donald Trump mit unerwünschten Einwanderern umgehen? Die größte Abschiebungsaktion der US-Geschichte hat er angekündigt, was genau soll das bedeuten? Diese mehrfache Mutter und Großmutter kann es nur ahnen. Sie lebt drüben in Mexiko, wenige Meilen entfernt, aber Teile ihrer Familie wohnen hier in Texas, die meisten ohne Papiere. „Sie fürchten, dass sie hinausgeworfen werden“, sagt sie, sie selbst besitze für Besuche wie diesen ein Visum.