In Miami wartet Trumps Wanderzirkus

Vor Gericht soll er kein Wort gesagt haben, bei seinem Auftritt in Bedminster gab es dann, was man von Trump gewöhnt ist: Lügen und Anschuldigungen.

Von Peter Burghardt, Miami

Auch der Botschafter aus Hollywood ist da, als Donald Trump in Downtown Miami eintrifft. Gewöhnlich begrüßt Gregg Donovan in seiner rot-schwarzen Uniform drüben auf Amerikas anderer Seite Touristen, das hat ihm seinen Botschafterbeinamen eingebracht - er glaubt ziemlich bekannt zu sein. Jetzt steht der ältere Herr zwischen Scharen von weiteren Trump-Fans vor dem Wilkie D. Ferguson United States Courthouse, in dem sein Idol gleich wegen mutmaßlicher Straftaten antreten muss.