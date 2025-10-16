Die Trump-Regierung hat ausländischen Staatsbürgern wegen Posts zur Ermordung des rechten Aktivisten das Visum entzogen – auch einem Deutschen. Wo die Meinungsfreiheit nun endet, bleibt unklar.

Charlie Kirk sei ein „furchtloser Kämpfer für die Freiheit“ gewesen, ein „wahrer amerikanischer Held“: Das sagte US-Präsident Donald Trump, als er am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses den ermordeten rechten Aktivisten und Gründer der Organisation „Turning Point USA“ posthum mit der Freiheitsmedaille auszeichnete.