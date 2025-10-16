Charlie Kirk sei ein „furchtloser Kämpfer für die Freiheit“ gewesen, ein „wahrer amerikanischer Held“: Das sagte US-Präsident Donald Trump, als er am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses den ermordeten rechten Aktivisten und Gründer der Organisation „Turning Point USA“ posthum mit der Freiheitsmedaille auszeichnete.
Meinungsfreiheit in den USAWegen dieser Posts über Charlie Kirk verloren Ausländer ihr US-Visum
Lesezeit: 3 Min.
Die Trump-Regierung hat ausländischen Staatsbürgern wegen Posts zur Ermordung des rechten Aktivisten das Visum entzogen – auch einem Deutschen. Wo die Meinungsfreiheit nun endet, bleibt unklar.
Von Charlotte Walser, Washington
Lesen Sie mehr zum Thema