Wer Trump für übermächtig hält, dem sei eine Google-Suche mit den Stichworten „Trump“ und „losing“ empfohlen. Sie ist ergiebig. „Trump verliert Teile seiner Basis“, steht da. Trump verliert auch: Punkte in den Umfragen, die Latino-Wähler, die jungen Rechten, die Schlacht um Minneapolis, die Zustimmung zur Einwanderungspolitik, die Kontrolle über die Wirtschaft, die Geduld der Konsumenten, Kämpfe vor Gericht, Stimmen im Kongress.