USA„Der größte Skandal seit Hillarys E-Mails“ – Trump-Kritiker Bolton angeklagt

Lesezeit: 3 Min.

John Bolton (rechts) war Trumps Sicherheitsberater, bevor er zu einem seiner lautesten Kritiker wurde. (Archivbild von 2018)
John Bolton (rechts) war Trumps Sicherheitsberater, bevor er zu einem seiner lautesten Kritiker wurde. (Archivbild von 2018) (Foto: Oliver Contreras/imago images/UPI Photo)

John Bolton ist der dritte Gegner Trumps innerhalb weniger Wochen, gegen den Anklage erhoben wird. Ihm wird vorgeworfen, über unsichere Kanäle geheime Informationen an Unbefugte weitergeleitet zu haben.

Von Charlotte Walser, Washington

Die Geschichte klingt wie das Drehbuch eines zweitklassigen Politthrillers. Einst war John Bolton Trumps Nationaler Sicherheitsberater, dann wurde er zu einem seiner lautesten Kritiker. Am Donnerstag ist er nun angeklagt worden. Vorgeworfen wird ihm, was schon Hillary Clinton und später auch Donald Trump vorgeworfen wurde: der gesetzeswidrige Umgang mit geheimen Informationen.

