USATrump lässt das Kennedy Center umbauen

Lesezeit: 3 Min.

Donald und Melania Trump im „Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts“ bei der Premiere des Films über die First Lady. (Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa)

Seit das Kulturzentrum Trumps Namen trägt, kommt es zu Boykotten, die Besucherzahlen sinken. Nun soll das Zentrum schließen, um nach Trumps Wünschen umgestaltet zu werden. Auch für historische Stätten hat der US-Präsident Pläne.

Von Charlotte Walser, Washington

Kulturszene in den USA
:Sie dulden die Übergriffe ihres Präsidenten nicht mehr

Philip Glass ist einer der Giganten der zeitgenössischen Musik. Dass er die Uraufführung seiner 15. Symphonie im neu nach Trump benannten nationalen Kulturzentrum absagte, hat Signalwirkung.

Von Andrian Kreye

