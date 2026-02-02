USATrump lässt das Kennedy Center umbauen
Lesezeit: 3 Min.
Seit das Kulturzentrum Trumps Namen trägt, kommt es zu Boykotten, die Besucherzahlen sinken. Nun soll das Zentrum schließen, um nach Trumps Wünschen umgestaltet zu werden. Auch für historische Stätten hat der US-Präsident Pläne.
Von Charlotte Walser, Washington
Kulturszene in den USA:Sie dulden die Übergriffe ihres Präsidenten nicht mehr
Philip Glass ist einer der Giganten der zeitgenössischen Musik. Dass er die Uraufführung seiner 15. Symphonie im neu nach Trump benannten nationalen Kulturzentrum absagte, hat Signalwirkung.
