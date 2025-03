Von Fabian Fellmann, Washington

Normalerweise prahlt Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk in lauter Großbuchstaben. Nicht so am Sonntag. „Ich habe soeben die Golf-Club-Meisterschaft, wahrscheinlich meine letzte, im Trump International Golf Club, in Palm Beach County, Florida, gewonnen“, jubelte der 78-Jährige in normaler Schrift. Der Sportjournalist Rick Reilly füllte 2019 ein ganzes Buch mit den angeblichen Meisterleistungen des US-Präsidenten, die sich bei seinen Recherchen als Tricksereien herausstellten. Einmal habe sich Trump eine am Vortag gespielte Runde anrechnen lassen, ein anderes Mal versenkte er seinen Golfball im See und fuhr kurzerhand mit dem Ball eines anderen Spielers fort. Vor aller Augen, ohne die Schummelei zu verbergen. Weil er die Macht dazu besaß. Reilly titelte sein Buch „Commander in Cheat“, der schummelnde Oberbefehlshaber, „wie das Golfen Trump erklärt“.