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Iran-VerhandlungenEin Krisendeal im Schwebezustand

Lesezeit: 3 Min.

„Das sind internationale Gewässer“, sagt US-Präsident Trump über die Straße von Hormus, die Iran gern zusammen mit Oman verwalten würde.
„Das sind internationale Gewässer“, sagt US-Präsident Trump über die Straße von Hormus, die Iran gern zusammen mit Oman verwalten würde. KENT NISHIMURA/AFP

Donald Trump sah eine Einigung mit Iran bereits nahezu ausverhandelt. Nun klingt er wieder vorsichtiger. Iran feilt derweil an der Botschaft, dass es den Krieg nicht verloren habe.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten den Ausdruck „blowing them up“ – „sie in die Luft jagen“ – benutzt, dann spricht er in der Regel über Iran. Immer wieder hat Donald Trump dem Land mit weiteren Luftangriffen gedroht, auch während der inzwischen seit fast zwei Monaten geltenden Waffenruhe. Am Mittwochabend allerdings richtete Trump seine Blow-up-Drohung gegen Oman, ein Land, das in dem Konflikt zwischen USA und Iran eigentlich vermittelt hat.

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SZ PlusVon Peter Burghardt

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