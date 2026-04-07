Man kann von außen nicht sicher sagen, ob US-Präsident Donald Trump die Komplexität politischer Handlungen nicht erfassen kann oder will. Auf jeden Fall schimpfte er am Montag nicht nur auf die Nato, sondern auch auf Japan, Südkorea und Australien, weil diese keine militärische Unterstützung leisten würden, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Nur: Warum sollten sie?