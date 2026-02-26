US-Präsident Donald Trump hat Iran vorgeworfen, trotz laufender Gespräche mit Washington erneut an seinem Atomprogramm zu arbeiten. Damit heizt er Spekulationen über mögliche Militärschläge in den kommenden Tagen weiter an.

Iran versucht nach Darstellung von US-Außenminister Marco Rubio zudem, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Man habe bereits beobachten können, wie Iran die Reichweiten jener Raketen erhöht habe, über die das Land bereits verfüge, sagte Rubio vor Journalisten in der Hauptstadt des karibischen Inselstaats St. Kitts und Nevis, Basseterre. Es sei klar, dass sich Iran auf dem Weg dazu befinde, eines Tages Waffen entwickeln zu können, die die USA erreichen könnten.

Iran besitze bereits Waffen, die große Teile Europas bedrohen könnten, sagte Rubio. Der Außenminister äußerte sich dabei verwundert darüber, dass Teheran trotz Sanktionen und enormer wirtschaftlicher Probleme weiter Geld finde, um in Raketen mit immer größerer Reichweite zu investieren. „Das ist eine untragbare Bedrohung“, betonte Rubio, der auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist.

In seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag erklärte Trump, iranische Vertreter verfolgten „erneut ihre unheilvollen Ambitionen“, nachdem US-Luftangriffe im vergangenen Jahr zentrale Teile des iranischen Atomprogramms zerstört hatten. „Sie wollen einen Deal, aber wir haben diese geheimen Worte noch nicht gehört: ‚Wir werden niemals eine Atomwaffe besitzen‘“, sagte Trump. „Wir haben es ausgelöscht, und sie wollen wieder von vorn anfangen.“

Chamenei verbot die Entwicklung von Atomwaffen in den frühen Nullerjahren

Iran widersprach den Vorwürfen. ‌Der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei habe Massenvernichtungswaffen verboten, erklärte Präsident Massud Peseschkian. Das bedeute ganz klar, „dass Teheran keine Atomwaffen ‌entwickeln wird“. Chamenei hat bei wichtigen Entscheidungen wie etwa ‌dem Atomprogramm das letzte Wort in Iran. Er verbot die Entwicklung von Atomwaffen per ⁠Fatwa, einem Rechtsgutachten, in ‌den frühen ‌Nullerjahren.

Teheran betont seit Langem, sein Programm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Außenminister Abbas Araghtschi erklärte am Dienstag in einem Beitrag in sozialen Medien, Iran werde „unter keinen Umständen jemals eine Atomwaffe entwickeln“.

Die scharfe Rhetorik des US-Präsidenten geht mit einem verstärkten militärischen Aufgebot der Vereinigten Staaten im Nahen Osten einher. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sowie sein Berater und Schwiegersohn Jared Kushner wollen am Donnerstag in Genf eine neue Gesprächsrunde mit iranischen Vertretern führen. Nach eigenen Angaben geht Iran mit einem neuen Entwurf für ein Abkommen in diese Verhandlungen. Außenminister Araghtschi präsentierte am Mittwochabend die „Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung“, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Trump hat wiederholt gewarnt, bei einem Scheitern der Gespräche auch militärische Optionen zu prüfen, zugleich jedoch betont, dass eine Einigung bevorzugt werde. Innerhalb der US-Regierung gibt es bislang unterschiedliche öffentliche Darstellungen darüber, welche konkreten Ziele Washington mit einem neuen Abkommen verfolgt. „Eine Einigung ist in Reichweite, aber nur, wenn der Diplomatie Vorrang eingeräumt wird“, sagte Araghtschi.