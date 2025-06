Es sah so aus, als würde Donald Trump jeden Augenblick den Angriff auf iranische Atomanlagen befehlen. Warum hat er seine Entscheidung nun aufgeschoben?

Von Fabian Fellmann und Boris Herrmann, Washington, New York

Man staunt immer wieder über diesen Mann. Tagelang hatte Donald Trump nun auf fast schon kokettierende Weise über einen Kriegseintritt der USA in Iran nachgedacht. Und zwar in aller Öffentlichkeit. „Wir wollen einen totalen, vollständigen Sieg“, sagte er beispielsweise am Donnerstag im Oval Office. Vielleicht müsse man dafür kämpfen, vielleicht aber auch nicht.