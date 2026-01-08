Militärisch rücken die USA gerade vor, politisch ziehen sie sich zurück. Während sie in Venezuela das Kommando übernehmen wollen und mit einer Besetzung Grönlands drohen, wollen die Vereinigten Staaten aus insgesamt 66 internationalen Organisationen aussteigen, auch aus der wichtigen Klimarahmenkonvention. Die US-Administration habe diese Organisationen als „in ihrem Umfang überflüssig, schlecht geführt, unnötig, verschwenderisch“ identifiziert, teilte US-Außenminister Marco Rubio mit. „Es ist nicht länger hinnehmbar, diesen Institutionen das Blut, den Schweiß und die Schätze des amerikanischen Volkes zu geben.“ Ein entsprechendes Dekret hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Donnerstag unterzeichnet.