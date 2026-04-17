Für Amerikas Humoristen sind die neuesten Geschichten von Donald Trump und dem lieben Gott sagenhaft guter Stoff. Nicht, dass die Verbindung von Himmel und Waffen den USA sonst fremd wäre oder es gewöhnlich an Material aus dem Alltag des US-Präsidenten mangeln würde – aber seine Jesus-Bilder und Papst-Beleidigungen sind schon besonders bizarr. Nach dem Geschmack mancher Kritiker erfüllen sie sogar den Tatbestand der Blasphemie und gelten als wahltaktisch eher wenig gelungen.