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USADie Frau, die Trump zur Weißglut treibt

Lesezeit: 3 Min.

„Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen“, sagt die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar.
„Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen“, sagt die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar.
Foto: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar steht schon lange im Visier des US-Präsidenten. Sie ist die erste somalisch-amerikanische Frau im Repräsentantenhaus. Jetzt hat man ihr Haus durchsucht, der Zeitpunkt ist brisant.

Von Charlotte Walser, Washington

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Die Anhänger von Donald Trump reagieren begeistert. „Endlich!“, schreiben sie in sozialen Medien. Die Gegner hingegen sprechen von Machtmissbrauch. Bundespolizisten haben am Montagmorgen das Haus der demokratischen Abgeordneten Ilhan Omar in Washington, D. C., durchsucht. Am Nachmittag schrieb Omar auf der Plattform X, das sei nur die jüngste Eskalation. Donald Trump greife sie seit zehn Jahren mit haltlosen Lügen und Verleumdungskampagnen an. Der Beitrag schließt mit den Worten „ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen“.

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