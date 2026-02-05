Die Männer mit den Masken könnten bald kommen, das fürchten viele Haitianer in den USA seit Monaten. Ginge es nach der Regierung von Donald Trump, wäre es schon so weit. Am Mittwoch wollte das Heimatschutzministerium den Schutzstatus für Einwanderer aus Haiti auslaufen lassen, den Temporary Protected Status, kurz TPS. Davon betroffen wären 350 000 Menschen, viele von ihnen in der Gegend von Miami oder in Springfield und der weiteren Umgebung von Columbus, Ohio.