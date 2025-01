Von Alex Rühle, Stockholm

In der Aufregung um Donald Trumps überraschenden Vorstoß, Grönland den USA einzuverleiben, ging ein wenig unter, was die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag in zwei Fernsehinterviews sagte: Es liege einzig und allein an den Grönländern zu entscheiden, ob und wann sie ein Unabhängigkeitsreferendum für richtig halten.