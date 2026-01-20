Zum Hauptinhalt springen

GrönlandTrump droht weiter – Dänemark schickt Truppen

Lesezeit: 3 Min.

Am Montag sind dänische Soldaten in Grönlands Hauptstadt Nuuk gelandet.
Am Montag sind dänische Soldaten in Grönlands Hauptstadt Nuuk gelandet. (Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)

Um Grönland zu schützen, könnten die USA ihre militärische Präsenz ausweiten und alte Militärbasen wieder in Betrieb nehmen. Das genügt dem US-Präsidenten jedoch nicht.

Von Charlotte Walser, Washington

Donald Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er weiter Ansprüche auf Grönland erhebt. „Es gibt kein Zurück – darin sind sich alle einig!“, schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Einem „sehr guten Telefonat“, wie Trump betont, um dann ein Treffen aller beteiligten Parteien in Davos in der Schweiz anzukündigen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite