Donald Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er weiter Ansprüche auf Grönland erhebt. „Es gibt kein Zurück – darin sind sich alle einig!“, schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Einem „sehr guten Telefonat“, wie Trump betont, um dann ein Treffen aller beteiligten Parteien in Davos in der Schweiz anzukündigen.