Donald Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er weiter Ansprüche auf Grönland erhebt. „Es gibt kein Zurück – darin sind sich alle einig!“, schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Einem „sehr guten Telefonat“, wie Trump betont, um dann ein Treffen aller beteiligten Parteien in Davos in der Schweiz anzukündigen.
GrönlandTrump droht weiter – Dänemark schickt Truppen
Lesezeit: 3 Min.
Um Grönland zu schützen, könnten die USA ihre militärische Präsenz ausweiten und alte Militärbasen wieder in Betrieb nehmen. Das genügt dem US-Präsidenten jedoch nicht.
Von Charlotte Walser, Washington
