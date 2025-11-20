US-Präsident Donald Trump ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein unterschrieben. Das teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit, zuvor hatten Repräsentantenhaus und Senat den Gesetzentwurf gebilligt. Innerhalb von 30 Tagen soll nun das Justizministerium die Dokumente veröffentlichen. Ob das wirklich die Aufklärung bringt, die sich viele Amerikaner erhoffen, bezweifeln Kritiker. Das Gesetz räumt dem Justizministerium ein, Ausnahmen bei der Veröffentlichung zu machen: So dürfen Informationen zurückgehalten oder geschwärzt werden, „wie beispielsweise personenbezogene Daten von Opfern und Materialien, die eine laufende Untersuchung des Bundes gefährden würden“. Ein Teil der Dokumente und Informationen wurde bereits veröffentlicht. So hatte ein Parlamentsausschuss eine mehr als 33 000 Seiten großen Dokumentensammlung publiziert. Das Justizministerium hatte die Dateien zur Verfügung gestellt. Demokraten kritisierten allerdings, dass die meisten der Dokumente bereits bekannt waren. Der Parlamentsausschuss prüft aktuell auch Epsteins Nachlass. Daraus veröffentlichten Kongressmitglieder zuletzt Dokumente. Jüngst machten Demokraten etwa E-Mail-Auszüge publik, in denen Trumps Name auftaucht. Der Finanzier Epstein war über viele Jahre Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Er betrieb einen Missbrauchsring. Viele junge Frauen, darunter Minderjährige, waren Opfer. Epstein verging sich auch selbst an ihnen. Vor fast 20 Jahren landete der Fall vor Gericht, Epstein bekannte sich zu bestimmten Vorwürfen schuldig. Jahre später wurde der Fall erneut aufgerollt und Epstein erneut festgenommen. Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb Epstein 2019 mit 66 Jahren in der Haft, im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt. Auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie Party-Videos belegen.