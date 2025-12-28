Das kommende Jahr wird ein GROSSES werden für die USA. Donald Trump zumindest dürfte dafür Großbuchstaben ohne Ende verwenden in seinem Social-Media-Kanal. Am 4. Juli 2026 werden die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung begehen – ohne Zweifel unter persönlicher Regie des Präsidenten. Es wird ein Tag voll Paraden und patriotischer Reden sein, zumal in Philadelphia, wo die Independence Hall steht, der Schauplatz der historischen Handlung.