Das kommende Jahr wird ein GROSSES werden für die USA. Donald Trump zumindest dürfte dafür Großbuchstaben ohne Ende verwenden in seinem Social-Media-Kanal. Am 4. Juli 2026 werden die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung begehen – ohne Zweifel unter persönlicher Regie des Präsidenten. Es wird ein Tag voll Paraden und patriotischer Reden sein, zumal in Philadelphia, wo die Independence Hall steht, der Schauplatz der historischen Handlung.
Geschichtsrevisionismus unter Trump2026 wird ein GROSSES Jahr für die USA
US-Präsident Trump versucht, die Geschichte des Landes als Heldengeschichte umzuschreiben. Erinnerungen an Verbrechen und Sklaverei werden getilgt, Museen unter Druck gesetzt. Und der Präsident setzt sich im Jubiläumsjahr selbst ein Denkmal.
Von Reymer Klüver
