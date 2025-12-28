Zum Hauptinhalt springen

Geschichtsrevisionismus unter Trump2026 wird ein GROSSES Jahr für die USA

US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania beim Feuerwerk zum 250. Jahrestag der US-Army im vergangenen Juni in Washington.
US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania beim Feuerwerk zum 250. Jahrestag der US-Army im vergangenen Juni in Washington. (Foto: POOL/Getty Images via AFP)

US-Präsident Trump versucht, die Geschichte des Landes als Heldengeschichte umzuschreiben. Erinnerungen an Verbrechen und Sklaverei werden getilgt, Museen unter Druck gesetzt. Und der Präsident setzt sich im Jubiläumsjahr selbst ein Denkmal.

Von Reymer Klüver

Das kommende Jahr wird ein GROSSES werden für die USA. Donald Trump zumindest dürfte dafür Großbuchstaben ohne Ende verwenden in seinem Social-Media-Kanal. Am 4. Juli 2026 werden die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung begehen – ohne Zweifel unter persönlicher Regie des Präsidenten. Es wird ein Tag voll Paraden und patriotischer Reden sein, zumal in Philadelphia, wo die Independence Hall steht, der Schauplatz der historischen Handlung.

In den USA gewinnt man keine Wahlen ohne das konservative Hinterland. Das hat Donald Trump schnell begriffen: Glauben ist jetzt Chefsache, Empathie eine Sünde, der Präsident ein Auserwählter. Wenn Gott das wüsste.

