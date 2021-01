Trump stößt an seine Grenzen

Trump versuchte per Telefon, den Innenminister Georgias dazu zu bringen, am Ergebnis der Wahl noch etwas zu drehen.

Schmeicheleien, Drohungen, Verschwörungstheorien: Der US-Präsident fährt in einem Telefonat nochmal sein ganzes Repertoire auf. Doch im Gegensatz zu früher bieten ihm zumindest einige Republikaner die Stirn.

Von Christian Zaschke, New York

Als Georgias Innenminister Brad Raffensperger erfuhr, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ihn sprechen wollte, war das für ihn kein Grund zur Freude. Er ahnte, was Donald Trump von ihm wollte. Also besprach er sich mit seinen Beratern, und diese rieten ihm, das Gespräch aufzuzeichnen. So erzählt es einer der Berater dem Magazin Politico.