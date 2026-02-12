Zum Hauptinhalt springen

US-Präsident Donald Trump setzt seinen Kampf gegen wirksame Klimaschutzmaßnahmen fort. Er hat angekündigt, eine der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten zu kippen. Wie das Weiße Haus vorab mitgeteilt hatte, plant Trump, die wissenschaftliche Erkenntnis für ungültig zu erklären, dass Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Die Regelung, die Trump beenden will und die er als große Maßnahme für Deregulierung und mehr Wirtschaftswachstum in den USA bezeichnet, wurde 2009 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama eingeführt. Durch sie wurde etwa der Schadstoffausstoß von Fahrzeugen reguliert und begrenzt; Fabriken wurden verpflichtet, Umweltverschmutzungen zu melden.

