Die Europäer haben mit großer Besorgnis auf Berichte reagiert, wonach sich die USA und Russland auf einen neuen Plan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine geeinigt haben. „Wir wollen nicht die Kapitulation der Ukraine“, warnte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. „Ein Frieden kann nicht einer Kapitulation gleichkommen.“