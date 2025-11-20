Zum Hauptinhalt springen

SicherheitTrumps Ukraine-Plan schreckt Europäer auf

Lesezeit: 3 Min.

„Damit ein Plan funktioniert, müssen die Ukrainer und die Europäer an Bord sein. Das ist völlig klar“, kommentierte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.
(Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP)

Die USA und Russland einigen sich angeblich auf einen umfassenden Friedensplan – zulasten der Ukraine, und ohne mit den Europäern zu sprechen.

Von Henrike Roßbach und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Die Europäer haben mit großer Besorgnis auf Berichte reagiert, wonach sich die USA und Russland auf einen neuen Plan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine geeinigt haben. „Wir wollen nicht die Kapitulation der Ukraine“, warnte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. „Ein Frieden kann nicht einer Kapitulation gleichkommen.“

Russland
Der Bär und der Speer

Sehr lange hat der Westen ignoriert, dass persönliche Dominanz das alleinige Maß für Putins Handeln ist – und dass er jeden Preis zu zahlen bereit ist. Das kann schreckliche Konsequenzen haben, auch für den russischen Präsidenten selbst.

Gastbeitrag von Sergey Maidukov

