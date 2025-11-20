Die Europäer haben mit großer Besorgnis auf Berichte reagiert, wonach sich die USA und Russland auf einen neuen Plan für ein Ende des Kriegs in der Ukraine geeinigt haben. „Wir wollen nicht die Kapitulation der Ukraine“, warnte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. „Ein Frieden kann nicht einer Kapitulation gleichkommen.“
SicherheitTrumps Ukraine-Plan schreckt Europäer auf
Lesezeit: 3 Min.
Die USA und Russland einigen sich angeblich auf einen umfassenden Friedensplan – zulasten der Ukraine, und ohne mit den Europäern zu sprechen.
Von Henrike Roßbach und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel
Russland:Der Bär und der Speer
Sehr lange hat der Westen ignoriert, dass persönliche Dominanz das alleinige Maß für Putins Handeln ist – und dass er jeden Preis zu zahlen bereit ist. Das kann schreckliche Konsequenzen haben, auch für den russischen Präsidenten selbst.
Lesen Sie mehr zum Thema