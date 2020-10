Von Alan Cassidy

Es brauchte 67 Jahre, die Präsidentschaft von Donald Trump und ein zufälliges Treffen am Strand, bis Melinda Wolff zur politischen Aktivistin wurde. Das letzte Wochenende des Sommers verbrachte sie an der Atlantikküste, in einem Badeort in New Jersey. Wolff schwimmt seit ihrer Kindheit, sie ist noch heute eine der besten Schwimmerinnen des Landes, Brust, Rücken, Freistil. Als sie im Atlantik schwamm, lobte ein Mann ihre Technik; sie begannen ein Gespräch. Und dann ging es um Politik. Der Mann lebt in Brooklyn, einer der progressivsten Ecken der USA, er sagte, er werde Trump wählen, weil er sich Sorgen mache wegen der Gewalt in den Städten. "Wenn ein eigentlich vernünftiger Mann aus Brooklyn für Trump ist, haben wir ein Problem", dachte Wolff.