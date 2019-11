In den USA sind in der Russland-Affäre neue Einzelheiten bekannt geworden. Das Justizministerium veröffentlichte 500 Seiten an Dokumenten, die mit dem Bericht des früheren Sonderermittlers Robert Mueller in Verbindung stehen. Aus ihnen geht hervor, dass der heutige Präsident Donald Trump im Wahlkampf auf eine rasche Veröffentlichung gehackter E-Mails der konkurrierenden Demokratischen Partei gehofft habe. Trump war demnach frustriert, dass die Enthüllungsplattform Wikileaks die Mails nur langsam veröffentlicht habe. Dieses Bild habe Trumps stellvertretender Wahlkampfleiter Rick Gates in Befragungen gezeichnet. Wikileaks hatte vor der Präsidentenwahl 2016 gehackte E-Mails aus dem Lager der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton veröffentlicht, die nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste von russischen Hackern stammten.