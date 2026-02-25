Jeffrey Epstein war natürlich nicht sein Thema, als Donald Trump am Dienstagabend im US-Kongress prahlte. Auf der Tribüne saßen außer Astronauten, Eishockeyspielern und anderen Helden aber auch Opfer dieses gigantischen Skandals, und es könnte sein, dass dem Präsidenten die Sache nun wieder näherrückt. Gerade machen alte Vorwürfe neu die Runde, und Beobachter wundern sich, wie die Regierung mit diesem Teil der Epstein-Dokumente umgeht.