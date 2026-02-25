Jeffrey Epstein war natürlich nicht sein Thema, als Donald Trump am Dienstagabend im US-Kongress prahlte. Auf der Tribüne saßen außer Astronauten, Eishockeyspielern und anderen Helden aber auch Opfer dieses gigantischen Skandals, und es könnte sein, dass dem Präsidenten die Sache nun wieder näherrückt. Gerade machen alte Vorwürfe neu die Runde, und Beobachter wundern sich, wie die Regierung mit diesem Teil der Epstein-Dokumente umgeht.
SexualstraftäterIn den Epstein-Akten fehlen Aussagen, die Trump belasten könnten
Lesezeit: 4 Min.
Rechercheure vermissen in den veröffentlichten Dokumenten mehrere Interviews mit mutmaßlichen Opfern und Zeuginnen. Demokratische Abgeordnete sprechen von einer Vertuschungsaktion zum Schutz des Präsidenten.
Von Peter Burghardt, Washington
