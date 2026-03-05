Der US-Präsident kündigte den Wechsel am Donnerstagnachmittag auf seinem sozialen Medium an. Er stellte die Sache nicht als Entlassung dar. Kristi Noem habe „spektakuläre Ergebnisse“ erzielt, schrieb Trump, vor allem an der Grenze. Nun werde sie Sonderbeauftragte für „The Shield of the Americas“ werden, die neue Sicherheitsinitiative, die er am Samstag bekannt geben werde. Neuer Minister für Homeland Security, also des Heimatschutzministeriums, das für innere Sicherheit zuständig ist, werde Markwayne Mullin, republikanischer Senator aus Oklahoma, teilte der Präsident mit.