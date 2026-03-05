Der US-Präsident kündigte den Wechsel am Donnerstagnachmittag auf seinem sozialen Medium an. Er stellte die Sache nicht als Entlassung dar. Kristi Noem habe „spektakuläre Ergebnisse“ erzielt, schrieb Trump, vor allem an der Grenze. Nun werde sie Sonderbeauftragte für „The Shield of the Americas“ werden, die neue Sicherheitsinitiative, die er am Samstag bekannt geben werde. Neuer Minister für Homeland Security, also des Heimatschutzministeriums, das für innere Sicherheit zuständig ist, werde Markwayne Mullin, republikanischer Senator aus Oklahoma, teilte der Präsident mit.
USATrump entlässt Kristi Noem, die Ministerin für innere Sicherheit
Sie war verantwortlich für die Umsetzung von Trumps umstrittener Einwanderungspolitik. Nun hat der Präsident bekanntgegeben, dass er sie ersetzt. Nachfolger wird Senator Markwayne Mullin aus Oklahoma.
Von Charlotte Walser, Washington
