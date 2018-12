8. Dezember 2018, 19:39 Uhr USA Trump entlässt Stabschef John Kelly

US-Präsident Donald Trump wechselt zum zweiten Mal seinen Stabschef im Weißen Haus aus.

John Kelly werde zum Jahreswechsel gehen, sagte Trump am Samstag in Washington. Ein Nachfolger soll spätestens am Montag bekannt gegeben werden.

Er sei ihm ein loyaler Berater gewesen, sagte Trump vor Journalisten: "Er ist ein großartiger Kerl." Mitte November hatte Trump gesagt, es gebe "einige Dinge" an Kelly, die er möge, und andere, die er nicht möge. Kelly mache "in vielerlei Hinsicht einen hervorragenden Job", "an irgendeinem Punkt" werde Kelly aber "weiterziehen wollen", so Trump. Am Freitag hatte CNN berichtet, Kelly stehe vor dem Rücktritt. Zuletzt war aber auch darüber spekuliert worden, dass Trump Kelly entlassen könnte.

Kelly hatte den Job im Weißen Haus im Sommer 2017 übernommen. Trumps anfängliche Bewunderung für den Vier-Sterne-General im Ruhestand und ehemaligen Heimatschutzminister kühlte sich danach offenbar schnell ab.

Wer sein Nachfolger werden solle, ließ Trump zunächst offen, dieser solle spätestens am Montag bekannt gegeben werden. Trump erklärte aber, der nächste Stabschef werde das Amt möglicherweise nur vorübergehend übernehmen.

Kelly ist in der weniger als zwei Jahre dauernden Amtszeit von Donald Trump bereits der zweite Stabschef, der seinen Job verliert. Kelly war auf den glücklosen Reince Priebus gefolgt mit dem Ziel, Ordnung in die Abläufe des Weißen Hauses zu bringen.