Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen hat US-Präsident Donald Trump Staatspräsident Andrzej Dudaim Weißen Haus empfangen. Zu Beginn einer gemeinsamen Pressekonferenz zeigte Trump sich überzeugt, Duda werde bei der anstehenden Wahl in Polen Erfolg haben. Bei dem Treffen sollte es auch um die von Polen erhoffte Verstärkung der US-Militärpräsenz in dem Land sein. Trump hatte vergangene Woche angekündigt, er wolle die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um fast 10 000 reduzieren. Gegen die Pläne Trumps regt sich auch in seiner Partei Widerstand. Republikanische Abgeordnete haben Trump aufgefordert, das Vorhaben aufzugeben. Die US-Soldaten in Deutschland dienten den strategischen Interessen der USA über Europa hinaus bis in den Nahen Osten und Afrika, hieß es am Dienstag in einem Schreiben von sechs Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus.