31. Mai 2019, 02:08 Uhr USA Trump droht Mexiko wegen Migration mit Strafzöllen

Der US-Präsident kündigt an, ab dem 10 Juni Sonderzölle auf alle Waren aus Mexiko zu erheben - bis es keine illegale Einwanderung mehr gebe.

US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen auf Importe aus Mexiko die illegale Migration durch das Land in die USA stoppen. Trump kündigte am Donnerstagabend in einer Mitteilung des Weißen Hauses an, vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben.

Der Strafzoll werde allmählich angehoben, "bis das illegale Immigrationsproblem behoben ist", twitterte Trump. Zuvor hatte er vor Reportern seine bisher "größte Stellungnahme" zum Grenzthema angekündigt.

Trump wirft der mexikanischen Regierung vor, nicht genug gegen den starken Andrang von Asylsuchenden aus Ländern wie El Salvador, Honduras und Guatemala zu tun, die in die USA streben. Zunächst war unklar, welche Auswirkungen sein Strafzoll auf den neuen Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada haben wird. Zahlreiche Produkte in amerikanischen Supermärkten stammen aus Mexiko.