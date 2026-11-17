Die USA nehmen nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Bericht „sehr ernst“, wonach Iran angeblich einen Anschlag mit einer sogenannten schmutzigen Bombe in Washington plant. „Wir prüfen die Sache“, sagte Trump am Dienstag bei einem Termin in der philippinischen Hauptstadt Manila. Auf die Nachfrage, ob eine unmittelbare Bedrohung bestehe, antwortete der US-Präsident: „Nun, wenn es eine gibt, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch nie ein Land zuvor zahlen musste.“ Er hoffe nicht, dass ein Anschlag kurz bevorstehe. „Aber wir nehmen es sehr ernst, denn sie sind nun mal verrückt.“ Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Anschuldigungen am Dienstag in einem Beitrag auf der Plattform X zurück und nannte sie „haltlos“.

Trump hat Iran bereits mehrfach mit massivsten Militärschlägen gedroht. Der US-Fernsehsender CNN hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, US-Geheimdienste hätten darauf hingewiesen, dass Teheran Pläne entwickle, möglicherweise eine schmutzige Bombe in der US-Hauptstadt zu zünden. Eine schmutzige Bombe verwendet konventionellen Sprengstoff, um bei einer Explosion radioaktives Material zu verteilen. Im Gegensatz zu einer Atomwaffe erzeugt sie keine nukleare Detonation, kann aber radioaktive Verseuchung verbreiten.

Derzeit laufen Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen aber keinen Durchbruch. Direkte Angriffe aufeinander hatten Washington und Teheran zuletzt vermieden. Allerdings hatte Iran zuletzt nach eigenen Angaben US-Stellungen im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen.