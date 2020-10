Die Deutschen und ihr Amerika:Verlorene Liebe

Kommentar von Kurt Kister

Präsident Donald Trump ist ein Mann, der gerne Rekorde verkündet, die er erzielt zu haben glaubt. Ein Rekord, der zweifelsfrei ihm zuzuschreiben ist, besteht darin, dass das Ansehen der USA international noch nie so schlecht war wie heute. Das Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center in Washington betreibt seit Langem Studien, die auch die Einstellung der Bevölkerung in verschiedenen Ländern zum Gegenstand haben. In Großbritannien mit seiner specialrelationship zu den USA haben nur noch 41 Prozent - der schlechteste jemals gemessene Wert - eine positive Meinung über die USA; in Frankreich sind es noch mal zehn Prozentpunkte weniger, und in Deutschland beurteilen nur 26 Prozent die Vereinigten Staaten positiv. Drei Viertel der Deutschen also haben weder Zuneigung noch Vertrauen zu den USA.