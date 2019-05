31. Mai 2019, 09:29 Uhr Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur Diese Demokraten wollen Trump besiegen

Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City, will US-Präsident werden. Findet aber kaum Zuspruch. Das Feld der demokratischen Bewerber wächst weiter. Eine Übersicht, wer ins Oval Office will.

Von Thorsten Denkler , New York

Die US-Demokraten haben für 2020 nur ein Ziel: Donald Trump muss abgewählt werden. Dafür braucht es einen Kandidaten, der die Massen überzeugt. Es muss jemand sein, der nicht nur mehr Wähler an die Urnen bringt als Hillary Clinton 2016, sondern auch in Trump-Staaten wie Arizona und Georgia den amtierenden Präsidenten schlagen kann. Das Bewerberberfeld ist außerordentlich groß. Sie alle wollen die Vorwahlen der Demokraten gewinnen, um im Spätsommer 2020 auf dem Parteitag der Demokraten zum Herausforderer von Trump gekürt zu werden.

In diesem Jahr geht die Kandidatensuche in die erste Phase. Die Kandidaten müssen ausloten, ob sie genug Unterstützer finden - und vor allem, ob sie genug Geld zusammenbekommen, um ihre Vorwahlkämpfe und dann einen Präsidentschaftswahlkampf zu finanzieren. Wer Ende des Jahres noch im Rennen ist, der will es wirklich wissen. Bis dahin wird das Feld noch ziemlich durchgerüttelt werden.

Hier sind die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge: