Ex-Präsident Donald Trump ist damit gescheitert, das Veröffentlichen von Dokumenten zu blockieren, die den Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar betreffen. Ein Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus hatte beantragt, die Papiere zu erhalten. Bezirksrichterin Tanya Chutkan in Washington lehnte am Dienstag Trumps Antrag auf einstweilige Verfügung ab, er kündigte Berufung an. Es liege im öffentlichen Interesse, Legislative und Exekutive zu erlauben die Ereignisse zu untersuchen, schrieb Chutkan. Trump bat das Gericht im Oktober, das Nationalarchiv zu hindern, die Dokumente dem Kongress zu geben. Er berief sich auf das Exekutivprivileg, das Präsidenten erlaubt, bestimmte Aufzeichnungen vertraulich zu behandeln. Trumps Anwälte argumentierten, auch ein Ex-Präsident sollte das Privileg nutzen können. "Das Privileg besteht darin, die Exekutive zu schützen, nicht eine Einzelperson", schrieb Chutkan. "Präsidenten sind keine Könige", fuhr sie fort, "und der Kläger ist kein Präsident." Die fraglichen Dokumente umfassen Tagebücher, Terminpläne, Anrufprotokolle, Redeentwürfe und Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Aufstand.